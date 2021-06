Eine Grundsatzentscheidung müssen die Mitglieder des Amtsausschusses Itzstedt bald fällen. Wo soll das neue Gebäude der Amtsverwaltung - bislang in Itzstedt - künftig zu finden sein? Der Standort auf dem Birkenhof in Nahe direkt an der B432 ist der Favorit.