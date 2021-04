Itzstedt

Das Freibad Costa Kiesa, eine Kieskuhle der Firma Eggers, die als Badestelle genutzt wird, hat im vergangenen Jahr enorm hohe Kosten verursacht. Davon hatte Tangstedts Bürgermeister Jürgen Lamp bereits in der jüngsten Sitzung des Badestättenausschusses Itzstedter See berichtet. Die Costa Kiesa ist ein frei zugängliches Gelände ohne Infrastruktur und ohne Eintritt. Feiner Sandstrand und eine herrliche Wasserfläche hatten in 2020 endlos viele Besucher angelockt.

Im Corona-Lockdown war es Aufgabe der Kommune, die Sicherheit dort zu gewährleisten und den Badebetrieb nicht zuzulassen. Ein Sicherheitsdienst musste beauftragt werden. Das Minus betrug am Ende des Jahres über 250.000 Euro.

Tangstedter haben höheren Zuschuss ausgerechnet

Die Mitglieder des Badestättenausschusses hatten einen „angemessenen Zuschuss“ an die Gemeinde Tangstedt zugesagt. Wobei „angemessen“ – so scheint es – immer im Auge des Betrachters liegt. So kam es jedenfalls den Beobachtern der Sitzung des Amtsausschusses vor. Das Amt Itzstedt hatte auf Basis der Kosten für das Freibad am Itzstedter See einen Zuschuss an Tangstedt in Höhe von 21.000 Euro ausgerechnet.

Lesen Sie auch: Badespaß im Freibad Itzstedter See wird viel teurer

Das sahen die Tangstedter allerdings komplett anders. „Es ist verwunderlich, warum das Amt für die Ermittlung eines ,angemessenen Umfangs’ des freiwilligen Zuschusses für die Costa Kiesa dieses Jahr jetzt die Jahresergebnisse des Itzstedter Badesees verwendet“, sagte Arne Müssig (CDU). Wie solle er das seinen Bürgern vermitteln, fragte der Kommunalpolitiker aus Tangstedt, der selbst eine Rechnung aufgestellt hatte. Demnach müsse der Zuschuss des Amtes für die Costa Kiesa gut 50.000 Euro betragen. Nun soll sich der Finanzausschuss noch einmal mit der Höhe des Zuschusses beschäftigen.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Steigt das Amt Itzstedt im Freibad Costa Kiesa ein?

Der Gedanke, dass auch in Tangstedt das Amt Itzstedt den Badebetrieb unter seine Fittiche nehmen könnte, wie in Itzstedt, schwingt in jeder Diskussion mit. Helmut Thran, Bürgermeister in Itzstedt, betonte aber, dass das Freibad in Tangstedt nicht mit dem Freibad am Itzstedter See vergleichbar sei. Man könne sich darüber unterhalten, wenn die Costa Kiesa eine ähnliche Struktur wie die Badeanstalt in Itzstedt habe. Die Tangstedter Kommunalpolitiker sind derzeit in der Diskussion um genau diese Fragen, wie beispielsweise die Einzäunung des Geländes.