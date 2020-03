Das wird ein neues großes Rettungszentrum an der A7: In Kaltenkirchen lässt die Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein (RKiSH) eine neue Wache und eine neue Akademie für die Aus- und Fortbildung der Rettungskräfte bauen.

An A7 in Kaltenkirchen

An A7 in Kaltenkirchen - Neue Rettungswache und Rettungsakademie

Von Gerrit Sponholz