Die Verkehrsanbindung sucht ihresgleichen – die zu erwartende Lärmbelastung allerdings auch. In unmittelbarer Nähe zu den beiden geplanten Mehrfamilienhäusern an der Burgfeldstraße in Bad Segeberg verläuft zunächst die Bahnlinie Bad Oldesloe-Neumünster, direkt dahinter die B206 in Richtung Lübeck.