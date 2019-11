Angriff in Segeberg: DGB stellt Strafanzeige

Bad Segeberg

"Es kam glücklicherweise zu keiner weiteren Auseinandersetzung, da die Polizei der Gruppe Platzverweise erteilte", teilte der DGB am Freitag, 22.11., mit.

Nach Angaben der Polizei Segeberg handelt es sich um fünf Geschädigte und acht Tatverdächtige, die am 19. September 2019 aufeinandertrafen. Die Kripo in Kiel ermittelt bereits in dem Fall. Über den derzeitigen Stand machte die Polizei gegenüber KN-online keine Angaben.

Sülfeld im Visier der rechtsextremen Szene

Seit Wochen hatten Neonazis in Sülfeld für Unruhe gesorgt, die Bewohner bedroht und Nazi-Sticker überall hingeklebt. Das Trio hatte sich der "Aryan Circle"-Gruppierung angeschlossen, die der Bad Segeberger Bernd T. gegründet hatte.

Einer von ihnen sitzt in Untersuchungshaft, weil er vor zwei Wochen in Bad Segeberg einen Gleichgesinnten aus Hamburg krankenhausreif geschlagen hat.

Momentan scheint das Haus in Sülfeld, in dem die drei Neonazis wohnten, verlassen zu sein.

