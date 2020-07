Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet am Sonntag kurz vor 18 Uhr auf der Lübecker Landstraße ein mit Stroh beladener Anhänger in Brand. Dem Fahrer gelang es laut Polizei, ihn abzukoppeln und so zu verhindern, dass noch ein zweiter Feuer fängt. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.