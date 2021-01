Der "Hunger" nach Kunst und Kultur ist in Zeiten der Einschränkungen durch Corona groß. Vieles findet nicht statt. Jetzt gibt es in Nahe im Dörphus wieder eine Ausstellung. Anke Rupprecht-Poßinke aus Norderstedt zeigt ihre farbenfrohen Bilder. So optimistisch sie ist, so deprimiert sind andere.