Bad Bramstedt

Die Bürgervorsteherin, CDU-Vorsitzende und ehemalige Leiterin der Schule am Storchennest ist Vorsitzende des neuen Vereins Lebenswelt Schule.

Annegret Mißfeldt, eine Pädagogin mit Leib und Seele, die 14 Jahre lang die Schule am Storchennest bis zu ihrer Pensionierung geleitet hat, war 2000 zunächst als Beisitzerin in den Vorstand der Volkshochschule gewählt worden. Seit 18 Jahren leitet sie nun die Geschicke der Einrichtung. Diese betrachtet sie "als einen unverzichtbaren Bildungsfaktor in Bad Bramstedt seit über 60 Jahren. Die Volkshochschule ist eine Erfolgsgeschichte." Sie ist stolz: "Wir sind den Kinderschuhen entwachsen", blickt sie zurück auf die Entwicklung der VHS, die ihre Arbeit 1959 aufgenommen hatte.

Umzug in neue Räume noch verwirklicht

Annegret Mißfeldt hat noch vor ihrem Ausscheiden aus dem Amt für die schon lange vermisste und geplante neue Unterkunft der VHS gesorgt, denn vor wenigen Wochen ist die Einrichtung in ein neues Domizil am Bleeck eingezogen. "Die neuen Räume sind ein Geschenk als Krönung meines Abschieds für mich, die VHS und die Geschäftsführerin Sabine Ockert", sagt die 72-Jährige.

Im Gebäude der ehemaligen Raiffeisenbank Bad Bramstedt/ Henstedt-Ulzburg verfügt die ganz zentral in der Innenstadt residierende Volkshochschule über rund 150 Quadratmeter Platz, das sind annähernd zehnmal so viel wie am alten beengten Standort, der Alten Schule im Maienbeeck.

Als Untermieter das große Los gezogen

Dem Verein stehen neben einem großzügigen Büroraum mit zwei Arbeitsplätzen mehrere unterschiedlich große Schulungsräume zur Verfügung. Annegret Mißfeldt und Sabine Ockert sind besonders glücklich, dass sie jede Menge erstklassige Büromöbel von den Vorgängern in den Räumen übernehmen konnten. Die VHS ist jetzt Untermieterin der Stadt und hat im Mai den entsprechenden Vertrag unterzeichnet.

Die Stadt hat von der nach der Fusion entstandenen VR Bank in Holstein Räume gemietet. Hier bekommen Teile der Verwaltung, die provisorische Unterkunft bis zum Neubau eines Medizinischen Versorgungszentrums am Lohstücker Weg, aber auch die VHS und weitere Vereine und Organisationen wie der Theaterverein, der Sozialverband und der Seniorenbeirat Platz. In der neuen Unterkunft der Volkshochschule am Bleeck 29 sind ab 8. August Anmeldungen für die Kurse möglich.

Studienreisen selbst begleitet

Annegret Mißfeldt steht viele Jahre nicht nur an der Spitze des VHS-Vereins, sie hat sich auch ganz praktisch für das kulturelle und weiterbildende Angebot der Volkshochschule eingesetzt. Auf acht Studienreisen hat sie die Teilnehmer begleitet, ob zur Mandelblüte auf Mallorca oder auf Reisen nach Sizilien, Cornwall, ins Baltikum oder nach Andalusien. Die Corona-Pandemie hat den Planungen für die diesjährige für September und Oktober vorgesehene Studienreise nach Italien und Frankreich ein jähes Ende bereitet.

Neue Aufgabe schon in Angriff genommen

Ganz treu ihrer Philosophie vom Aufbruch zu neuen Ufern, wie sie es in dem VHS-Programmheft für 2019/2020 formuliert hat, nimmt Annegret Mißfeldt etwas Neues in Angriff. Sie ist Vorsitzende des neu gegründeten Vereins Lebenswelt Schule, der die Trägerschaft für die Ganztagsangebote der Schulen des Schulverbandes Bad Bramstedt hat. Mißfeldt war bereits aktiv bei der Gestaltung dabei, als Bad Bramstedt 2008 eine der vier Modellkommunen für die Lebenswelt Schule wurde, ein von der Jacobs Foundation und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung vier Jahre lang finanziell und programmatisch unterstütztes Vorhaben mit offener Ganztagsschule, Mittagsverpflegung, Schulaufgabenbetreuung, Kursangeboten und Schulsozialarbeit. Der neue Verein Lebenswelt Schule ist zuständig für rund 50 mitarbeitende Frauen und Männer.

Der Abschied Mißfeldts von der Spitze ist derzeit nicht die einzige personelle Zäsur, die die VHS in diesem Jahr verkraften muss. Sabine Ockert, die seit mehr als 20 Jahren die Geschäftsführerin der Bildungseinrichtung ist, wird Ende des Jahres in den Ruhestand gehen.

