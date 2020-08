Boostedt

Das Anno, wie es kurz genannt wurde, war ein weithin bekanntes Restaurant mit uriger Atmosphäre. Nun bietet sich an der Friedrichswalder Straße ein trauriger Anblick. Haufen von sortiertem Bauschutt werden neben der Ruine aufgetürmt. Das einstige Reetdach bildet nur noch einen riesigen Strohhaufen. Eine große Staubwolke macht sich auf, gegen die die Bauarbeiter mit einem Gartenschlauch wenig ausrichten können. Baggerschaufel für Baggerschaufel wird das Gebäude immer niedriger, die Schutthaufen immer höher.

Ursprünglich gehörte das Gebäude zu dem gegenüberliegenden Hof Pingel. „Das war früher ein Altenteil mit Scheune, in dem gelebt und gearbeitet wurde“, erklärt Jörn Haase, der heute den Hof führt. 1967 sei es dann an eine Familie Gerlach verkauft worden, die es zum Restaurant umbaute. Ende der Siebzigerjahre wurde das Anno von Dieter und Gabi Sommer übernommen.

Insolvenz nach 37 Jahren

Nach 37 Jahren musste der Betrieb Insolvenz anmelden, 2015 wurde er geschlossen. Dieter Sommer, der sich als Koch des Anno einen weithin guten Ruf erworben hatte, war inzwischen verstorben. Bemühungen des Insolvenzverwalters für das schmucke Fachwerkhaus, das nicht unter Denkmalschutz steht, einen neuen Wirt zu finden, schlugen fehl. Fünf Jahre stand es leer, bis der Abbruch begann.

Auch in der Gemeindevertretung war diskutiert worden, das Haus zu übernehmen. Doch am Ende scheute die Mehrheit das Risiko, das Haus zu sanieren und zu verpachten. Zuletzt wurde das Areal für 300.000 Euro von einem Makler angeboten. Wie viel der Käufer tatsächlich bezahlt hat, ist nicht bekannt.

Eigentumswohnungen werden gebaut

Inzwischen gibt es klare Verhältnisse. Der Käufer wird nach dem Abriss ein Mehrfamilienhaus mit zwei Geschossen und einem Staffelgeschoss bauen. Ab Mitte des kommenden Jahres sollen dort elf Zwei- und Dreizimmerwohnungen mit einer Größe zwischen 75 und 93 Quadratmeter bezugsfertig sein. Bereits jetzt werden die Wohnungen im Internet durch eine Boostedter Maklerin angeboten. Eine Dreizimmerwohnung im Staffelgeschoss mit 93 Quadratmetern soll 275.000 Euro kosten.

Nicht bei allen Boostedtern finden der Neubau Anklang. „Das ist ein sehr umstrittenes Projekt, sowohl in der Politik als auch in der Bevölkerung“, sagte Bürgermeister Hartmut König, der selbst für den Erhalt des Annos durch die Gemeinde gestimmt hat. „Ich habe aber nur eine Stimme und die Gemeindevertretung ist meinem Vorschlag nicht gefolgt“, so der Bürgermeister.

