Die Coronawelle scheint im Kreis Segeberg möglicherweise abzuebben. Am Dienstag wurden 13 Neuinfektionen gemeldet. Das waren etwa halb so viele wie im Schnitt der Tage zuvor. Auch bei der Inzidenz gibt es gute Nachrichten, schlechte bei der Zahl der aktuell Infizierten und Menschen in Quarantäne.