Einen Riesenansturm erlebten die Freibäder im Kreis Segeberg am Wochenende. Am Ihlsee-Strandbad in Bad Segeberg gingen rund tausend Anrufe ein: Ob noch ein Platz frei sei? Badeunfälle gab es kreisweit keine, berichten die Leitstellen von Polizei und Rettungsdienst Sonntagnachmittag.