Kreis Segeberg

"Die Impfungen sollen sich wegen des begrenzt zur Verfügung stehenden Impfstoffes schwerpunktmäßig auf immobile und pflegebedürftige Patienten konzentrieren sowie maximal zwei Kontaktpersonen dieser Patienten, also Patienten, die von den Ärzten zu Hause versorgt werden", sagt Nikolaus Schmidt, Pressesprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH).

Patienten sollten sich daher auf keinen Fall von sich aus an ihren Arzt wenden, um die Telefonannahme in den Praxen nicht unnötig zu belasten. "Die Praxis wird die Termine von sich aus vergeben." Sobald die verfügbaren Impfmengen steigen, würden auch weitere Personen und Arztgruppen ins Impfen einbezogen.

Ärztevereinigung bat: Bitte Praxen nicht anrufen!

Das scheinen aber viele Patienten zu ignorieren oder nicht zu wissen. Eine Arztpraxis im Kreis Segeberg, die ihren Namen anonym halten will, berichtet von einem regelrechten Ansturm von impfwilligen Patienten, "auch 30-Jährigen." Es sei auch noch nicht klar, ob das Impfen so praktikabel sei. Ganz zu schweigen davon, dass nach den Ostertagen und wegen des neuen Quartals die Praxen ohnehin von Patienten auch wegen anderer Sachen überrannt würden.

Lesen Sie auch: Testpflicht für Lehrer und Schüler nach Ostern

Wie viele Ärzte im Kreis Segeberg sich am Impfen beteiligen, kann Nikolaus Schmidt von der KVSH noch nicht sagen. Er geht davon aus, dass die Ärzte, die die angesprochenen Patientengruppen betreuen, auch das Impfen übernehmen würden.

Segeberger Ärzte mussten bis Dienstag bestellen

Aus logistischen Gründen würden die meisten Ärzte wohl erst am Mittwoch, 7. April, mit dem Impfen beginnen. Sie konnten für den Start bis vergangenen Dienstag, 12 Uhr, bei ihrem Apotheker, der sie auch sonst beliefert, Impfstoff bestellen. "Jede Praxis kann zunächst zwischen 18 und 50 Dosen pro Woche bestellen und bekommt am Donnerstag der Woche eine Rückmeldung von der Apotheke, wie viel Impfstoff sie erhält", sagt Schmidt.

Lesen Sie auch: So feiern die Kirchen im Osten des Kreises und im Westen Ostern

Danach könnten dann die Termine für die Folgewoche geplant werden. Im weiteren Verlauf bleibe es dabei, dass bis jeweils am Dienstag, 12 Uhr, die Bestellung bei der Apotheke eingegangen sein muss und die Rückmeldung am Donnerstag erfolgt. "Verimpft wird zunächst ausschließlich Biontech, bis weitere Impfstoffe in genügender Zahl vorhanden sind."

Logistik erst mal einüben

Bei Volker Eckstein von der Löwen-Apotheke in Bad Segeberg haben die Ärzte erst einmal vorsichtig geordert, das Mindestgebinde mit 18 Dosen. "Sie müssen mit dem Ablauf erst mal klarkommen, das Ganze einüben." Der Großhandel wird den Biontech-Impfstoff anliefern. In der Apotheke wird das Präparat nutzbar gemacht, unter anderem mit einer Kochsalzlösung verdünnt.

Der Impfstoff ist 120 Stunden nutzbar, also fünf Tage lang. Spezielle Kanülen sind für das Impfen nötig. Alle Ärzte, die Eckstein auch sonst als Kunden hat, haben nachgefragt. "Einige werden Hausbesuche machen, andere Termine in der Praxis vergeben", hat Eckstein herausgehört.

Impfstoff 120 Stunden nutzbar

Auch Kinder- und Jugendärztin Dr. Sabine Bertelsmeier aus Wahlstedt beteiligt sich. Sie hat 18 Dosen bestellt, opfert einen halben Urlaubstag fürs Impfen. Manche Patienten haben sich von sich aus gemeldet, andere habe sie von sich aus angesprochen. "Wir dürfen ja Kinder erst ab 16 Jahren impfen."

Es geht um jene, die bestimmte Erkrankungen haben, mit Behinderung, oder die Kontaktpersonen sind. Es gehe nach der vorgesehenen Priorisierung. "Mal schauen, wie das läuft." Langfristig viel impfen könne sie allerdings nicht. "Das ist wohl eher in Gemeinschaftspraxen möglich." Aus zeitlichen und personellen und räumlichen Gründen.

Erst mal die Bettlägrigen impfen

Mit dabei ist Dr. Michael Emken aus dem Ärztehaus am Kurpark in Bad Segeberg. "Ich finde es wichtig." Er rechnet mit 18 Dosen. Auf Wunsch der KVSH sollen erst einmal die Bettlägrigen und zu Hause lebenden Menschen besucht werden, die in die hohen Prioritätengruppen fallen.

Wie das Impfen konkret nach Ostern ablaufen soll, sei in der Vorbereitung. "Wir überlegen noch, wie wir das organisieren." Was Emken auf jeden Fall spürt: Das Interesse und Informationsbedürfnis seiner Patienten ist sehr groß.

Schon zehntausende Segeberger geimpft

Landesweit können rund 1500 Praxen die schleswig-holsteinische Impfkampagne unterstützen. Im Kreis Segeberg gibt es 169 Haus- und 161 Fachärzte. Die 28 Impfzentren in Schleswig-Holstein bleiben aber vorerst die wichtige Säule der schleswig-holsteinischen Impfkampagne, hatte Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) vor wenigen Tagen gesagt. Im Kreis Segeberg sind dies Wahlstedt, Kaltenkirchen und Norderstedt.

Dort wurden bis vergangenen Sonntag 21.570 Segeberger erstgeimpft und 2213 zweitgeimpft. Die mobilen Impfteams werden auch weiterhin unterwegs sein und haben bis vergangenen Dienstagnachmittag 8165 Erst- und 5378 Zweitimpfungen durchgeführt.

Impfsprechstunden geplant

"Ab Mai rechnen wir mit größeren Impfstoffmengen und der Möglichkeit, viele Menschen zu impfen", hatte kürzlich Dr. Monika Schliffke, Vorstandsvorsitzende der KVSH, berichtet.

Die KVSH und das Gesundheitsministerium wollen gemeinsam informieren, wenn die Impfkampagne in den Arztpraxen ausgeweitet werden kann und die Praxen in größerem Umfang Impfsprechstunden anbieten können.