Kreis Segeberg

Doch mehrere Schulen hatten zuletzt abgesagt wegen der Sorge um den Schutz der Schüler in Coronazeiten. "Wir hatten zwar ein genehmigtes Hygienekonzept", erklärt Initiator Jürgen Schlichting von der Kreisverkehrswacht Segeberg. Es habe aber auch das Risiko bestanden, dass etwa die Moderatoren der Veranstaltungen erkranken.

Zunächst sei, in der möglichen Nach-Corona-Zeit, der Mai 2021 als Ausweichtermin ins Auge gefasst worden. Doch diese Zeit könnte in die Phase von Schulabschlussprüfungen fallen, sagt Schlichting. Deshalb seien nun Termine im August 2021 festgelegt worden.

Drei Stationen im Kreis Segeberg

In Norderstedt steht der Zug vom 16. bis 23. August, in Bad Segeberg vom 24. bis 28. August, und in Bad Bramstedt am 30. und 31. August 2021. Die Kosten für das Projekt bleiben bei rund 120.000 Euro. Die Städte Norderstedt, Henstedt-Ulzburg, Bad Bramstedt, Bad Segeberg, der Kriminalpräventive Rat Norderstedt und der Kreis Segeberg sind Kooperationspartner, gefördert auch durch viele Sponsoren.

Lesen Sie auch: Anti-Drogen-Zug rollt in Segeberg ein

Unter Suchtexperten ist die pädagogische Wirkung des "Revolution-Trains" durchaus umstritten. Norderstedts Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder dagegen ist "nach wie vor überzeugt von der präventiven Wirkung dieses pädagogisch begleiteten Multi-Media-Projekts." Das meint auch Jugendamtsleiterin Ulrike Bülter: "Der Besuch kann, pädagogisch vorbereitet und begleitet, im Sinne der jungen Menschen eine sehr gute Ergänzung zu seit langem auf lokaler und regionaler Ebene laufenden Anti-Drogen-Kampagnen sein."

Von Tschechen entwickelt

Das Projekt "Revolution Train" war vom Tschechen Pavel Tuma ins Leben gerufen worden, um Jugendlichen die drastischen und langfristigen Auswirkungen des Drogenkonsums intensiv vor Augen zu führen.

In dem knapp 300 Meter langen Zug mit sechs Waggons, der seit 2015 durch Europa tourt, wird eine reale Drogengeschichte in mehreren Kapiteln interaktiv für Jugendliche gezeigt.

