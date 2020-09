Die von der Kommunalpolitik vorangetriebene Umbenennung von Straßen sorgt bei den betroffenen Anwohnern in Bad Segeberg für Aufregung und Unverständnis. Zu ihrer Sprecherin in der Öffentlichkeit hat sich nun die frühere CDU-Stadtvertreterin Ursula Michalak gemacht. Sie gehört dem Seniorenbeirat an.