Bissenmoorer wüten gegen Windkraft

Der Planungsausschuss hatte über eine Resolution gegen Windräder in Sichtweite zum Wohnquartier Bissenmoor zu entscheiden. Die Fraktionen von CDU, FDP und Bündnis 90/Die Grünen hatten sich bereits vor der Sitzung festgelegt und sich geschlossen als Anhänger der Energiewende mit eben auch dem Ausbau der Windenergie entpuppt.

Damit vollzogen auch die CDU und FDP eine 180-Grad-Wende, denn lediglich die Grünen hatten in der Vergangenheit für die Windräder plädiert. Die SPD war bis zu den Beratungen im Ungefähren. In der Sitzung waren ihre Vertreter die einzigen Unterstützer der Bürgermeisterin.

Jeske will Wahlkampfversprechen einhalten

Das Interesse der Bissenmoorer an der Sitzung war groß, zumal Verena Jeske 2018 in ihrem Wahlkampf versprochen hatte, im Fall ihrer Wahl sich gegen die Windräder in Nachbarschaft zu dem Golf- und Wohnpark einzusetzen.

In dem bis auf den letzten Stuhl besetzten Sitzungssaal des Schlosses kochte die Stimmung nach der Abstimmung über die Resolution in den Zuhörerreihen, weil die Besucher sich erst in der zweiten Einwohnerfragezeit – nach der Abstimmung – zum Thema äußern konnten.

Nachdem das Schimpfen immer heftiger wurde, versuchte Ausschussvorsitzender Firtz Bredfeldt ( Bündnis 90/Die Grünen) für Mäßigung zu sorgen: „Ich bitte um verbale Abrüstung!“ Es waren aus den Zuhörerreihen Ausbrüche wie „ Verbrechen gegen die Bissenmoorer“, „Frechheit“ zu vernehmen. Ein Aufgebrachter, nach eigenen Worten selbstständiger Arzt, bezeichnete die Politiker als „Amateure“. Ein weiterer wandte sich an die FDP: „Ich habe Lindner gewählt. Mit Ihnen bin ich jetzt durch.“

Ausführliches Papier gegen Windräder

Bei der Resolution ging es um sogenannte Vorrangflächen für Windkraftanlagen in Weddelbrook und Lentföhrden, das im Gegensatz zu Weddelbrook Befürworter von Windenergie ist. Die Resolution Jeskes hätte auch eine Stellungnahme der Stadt an das Land sein können. Bis zum 13. März haben Kommunen, aber auch Bürger die Möglichkeit, zu dem dritten Entwurf des Regionalplans hinsichtlich der vorgesehenen Vorrangflächen für die Windkraft Stellung zu beziehen.

Die Verwaltungschefin legte den Kommunalpolitikern ein Papier vor, mit dem die Stadt sich zwar grundsätzlich zur Energiewende bekennt. Die Liste der Einwände aber ist umfangreich. Jeske weist auf Nutzungskonflikte „zu den Interessenbereichen Landschaftsbild, Freizeitnutzung, Denkmalschutz und Wildtiere“ hin.

Der betroffene Raum grenze an einen Kernbereich von Eignungsflächen für Zwecke der Freizeit- und Naherholung. Bei Denkmalschutz hebt die Resolution die Beeinträchtigung „des Alleinstellungsmerkmals der Maria-Magdalenen-Kirche“ hervor. Das Papier nennt auch „eine zusätzliche Sperrwirkung für die Tierwelt“. Dass Bad Bramstedt zum Einzugsgebiet von Fledermäusen zählt, gehört auch zu den Argumenten gegen die Windräder.

Unzulänglich bestehende Stromtransportleitungen und eine unausgereifte Speichertechnologie zählen zudem zu den Kritikpunkten Jeskes. Die hohen Energiepreise in Schleswig-Holstein bewertet sie sogar als Hemmnisse für ansiedlungswillige Unternehmen.

Fraktionen hatten sich vorbereitet

Die Gegner der Resolution hatten sich tüchtig munitioniert. Dr. Gilbert Sieckmann-Joucken, Fraktionssprecher von Bündnis 90/Die Grünen, ging mit Gegenargumenten auf einzelne Aussagen der Bürgermeisterin ein. Er zog das Fazit: „Bei dieser Resolution bleibt nicht mehr viel übrig.“

Für den Grünen-Politiker waren weder die fehlenden Speicher noch die von Jeske aufgeführte erdrückende Wirkung maßgeblich. Stefan Brumm aus der Fraktion der CDU hatte ebenfalls eine ganze Liste von Punkten gegen die Resolution vorbereitet. „Die CDU lehnt die Resolution ab“, sagte Brumm. „Die Abstands- und Höhenregelungen mögen nicht allen gefallen, aber sie sind ein guter Kompromiss“, so der CDU-Mann über den nun vorliegenden Entwurf der Landesregierung.

„Der Standort ist energiewirtschaftlich vernünftig“, betonte Brumm. Henning Schumacher ( FDP) sprach sich ebenfalls gegen die Resolution aus. Ausschussvorsitzender Bredfeldt vermutete sogar, dass die Bad Bramstedter Bevölkerung insgesamt hinter der Energiewende stehe.

Schwarzer Tag für Bürgermeisterin

„Es geht nicht um gegen oder für die Windkraft“, betonte Jan-Uwe Schadendorf, die Politiker seien die Interessenvertretung für Bürgerinnen und Bürger. Der SPD-Fraktionssprecher erwies sich, wie schon vorab vermutet, als Fürsprecher der Resolution. Die Zuhörer quittierten Schadendorfs Einsatz mit kräftigem Applaus.

„Es ist ein schwarzer Tag für mich“, meinte Bürgermeisterin Verena Jeske. Sie wandte sich hinsichtlich der Bissenmoorer, die keine Windräder wollen, an die Gegner der Resolution im Ausschuss: „Das sind auch Ihre Wähler bei der nächsten Kommunalwahl.“ Dafür gab es Beifall der Bissenmoorer.

