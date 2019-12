Querspangen-Aus: Anwohner zufrieden

Henstedt-Ulzburg

Auch wenn Michael Meschede ( CDU) ankündigte, dass seine Fraktion im neuen Jahr einen neuen Anlauf nehmen wolle, kehrt wohl erstmal Ruhe ein. Die Anwohner hatten in den vergangenen Wochen mobil gemacht, über 1000 Unterschriften gegen das Projekt gesammelt und ein Bürgerbegehren in Aussicht gestellt.

Verwaltung rät von Änderung des B-Planes ab

Die Verwaltung mit Bürgermeister Stefan Bauer (parteilos) an der Spitze hatte eine Tischvorlage für den Ausschuss ausgearbeitet und von einer Änderung des B-Planes abgeraten. Es gehe ihm darum, für Klarheit zu sorgen, so Bauer. Nicht nur den Bürgern, sondern auch den Investoren gegenüber.

Investoren wollen gerne bauen

Hintergrund: Nachdem die Strommasten in dem Bereich hinter der Feuerwehr abgebaut worden waren, schlug die Stunde der Investoren. Gerne wollten sie dort Mehrfamilienhäuser errichten. CDU, BFB und FDP brachten die sogenannte Querspange ins Gespräch, eine neue Straße, die dort für eine Verlagerung der Verkehre sorgen sollte. Das kam bei den Anwohnern nicht gut an. Sowohl die Querspange als auch eine massive Bebauung wurde von ihnen abgelehnt.

„Ich empfehle die Einstellung der Beratung. Das ist keine optimale Situation“, erklärte Bürgermeister Bauer. Es solle stattdessen weiter der B-Plan aus dem Jahr 1987 gelten, der eine deutlich geringere Bebauung zulasse. Von der Querspange ist dort keine Rede.

Ausschussvorsitzender sauer über Bürgermeister in Henstedt-Ulzburg

Ausschussvorsitzender Stephan Holowaty ( FDP) schoss scharf gegen Bauer, der in seinen Augen von der Politik verlange, sich keine Gedanken über Änderungen von B-Plänen zu machen. „Denkverboten werde ich nicht zustimmen“, sagte der liberale Landtagsabgeordnete. Er fühle sich in seiner Rolle als gewählter Vertreter der Bürger durch die Vorlage der Verwaltung beschnitten. Jens Iversen, der mit seiner BFB-Fraktion den Antrag der CDU unterstützt hatte, ruderte zurück. „Unser Antrag ist richtig, aber hat keinen Erfolg, keine politische Mehrheit“, gab Iversen zu. Die Wählergemeinschaft BFB stehe in dieser Sache nicht mehr an der Seite der CDU. „Bürger und Investoren haben ein Recht auf Klarheit.“ Der Richtungswechsel der BFB brachte wiederum die CDU auf die Palme. Von einer Kehrtwende der Wählergemeinschaft sprach ein sichtlich verärgerter Michael Meschede. Antwort Iversen: „Entweder hört ihr nicht zu oder ihr versteht es nicht!“

Drei Fraktionen zufrieden mit dem Vorschlag

WHU, Bündnis 90/Die Grünen und SPD zeigten sich zufrieden mit dem Vorschlag der Verwaltung. Mit den zwölf Wohneinheiten, die nach dem bestehenden B-Plan zugelassen seien, könnte ihre Fraktion sich anfreunden, erklärte Karin Honerlah (WHU). Kurt Göttsch (Grüne) wies auf den Wunsch der Bürger für den Erhalt von Grünflächen hin. „Wir wollten die Querspange von Anfang an nicht“, stellte Horst Ostwald ( SPD) klar.

Anwohnersprecher: "Der Spuk hat ein Ende"

Letztlich stimmte die Mehrheit der Ausschussmitglieder für die Vorlage der Verwaltung. Somit wird der B-Plan Nummer 38 „Trotz“ so bestehen, wie am 5. März 1987 beschlossen. „Der Spuk hat ein Ende“, freute Jan Burmester, Sprecher der Anwohner, sich. Die zusätzliche Belastung durch die mögliche Bebauung sei im erträglichen Bereich.

