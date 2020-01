Weiter dicke Luft beim Südstadtpark

Bad Segeberg

Der 15.000 Quadratmeter große Südstadtpark in Bad Segeberg war im Rahmen des Projekts „ Soziale Stadt“ für eine halbe Million Euro verschönert worden. Jeweils ein Drittel haben Stadt, Kreis und Land bezahlt. Um die Grünanlage für junge Leute spannender zu machen, baute die Stadt ein Feld auf, auf dem sich unter anderem Fußball, Tischtennis und Basketball spielen lassen.

Was ein Grund zur Freude sein sollte, hat sich in ein Ärgernis verwandelt: Anwohner ärgern sich über Geräusche, die vom Spielfeld ausgehen. Sie sprechen von unerträglichem Lärm.

Ballfangzäune wurden komplett gummiert

Zuletzt waren die Ballfangzäune komplett gummiert worden. So soll es wesentlich weniger scheppern, wenn ein Ball dagegen fliegt. Außerdem wurden Jugendliche ab 14 Jahren komplett von der Nutzung ausgeschlossen. Für sie plant die Stadt am Birkenring eine altersgerechte Anlage.

Doch wie Bauamtsleiterin Antje Langethal in einer Vorlage für die Ausschüsse schreibt, haben all diese Bemühungen nichts gebracht. „Aus Sicht der 'Initiative Schalldämpfer’ sind diese Maßnahmen nicht ausreichend.“

Dem Schreiben ist ein Protokoll einer Sitzung beigefügt, die Mitte November stattgefunden hat. Teilnehmer neben Antje Langethal: Bürgervorsteherin Monika Saggau und fünf Vertreter der Anwohner-Initiative.

Kommunalpolitiker haben keinen Lärm festgestellt

In dieser Runde hatte zunächst die Bürgervorsteherin erläutert, dass die Mehrheit der Kommunalpolitiker bei diversen Begehungen der Spielanlage keine unzumutbaren Lärmbelästigungen vorgefunden hat.

Die Anwohner wiederum erklärten, diese Störungen gebe es sehr wohl – und sie seien dokumentiert. Allerdings gingen viele der Nachbarn „aufgrund der teilweise aggressiven Reaktionen“ nicht mehr auf die Kinder und Jugendlichen zu, um die Einhaltung der Ruhezeit einzufordern.

Spielgeräte sollen in die Mitte des Südstadtparks in Bad Segeberg

Nach Recherchen der Anwohner müsste eine Lärmschutzwand nicht die von der Stadt Bad Segeberg ermittelten 140000 Euro kosten. Sie sei für rund 73000 Euro zu bauen.

„Als Sofortmaßnahme fordert die Initiative Abbau und Verlagerung der Sportgeräte“, berichtet Antje Langethal. Tore, Ballfanggitter und Basketballkörbe sollen in die Mitte des Parks verlagert werden. So solle vermieden werden, dass die Stadt Fördergelder zurückzahlen muss. Allerdings müsste man dann an der neuen Stelle erst einmal ein Spielfeld errichten. Die jetzige Aktionsfläche soll zu einem reinen Kinderspielplatz werden.

Generell fordert die Initiative die Attraktivierung des Südstadtparks für kleinere Kinder und Senioren. Die Lärmschutzwand solle mit rankenden Pflanzen begrünt und als Lehrpfad hergerichtet werden. Ebenso wünscht sich die „Initiative Schalldämpfer“ den Bau von Hochbeeten. Es sollen Fahrradständer und Sitzbänke aufgestellt werden. Auch ein Bienen- oder Insektenhotel, ein Kasperletheater und ein Platz für Kleinveranstaltungen können sich die Nachbarn vorstellen.

Alle drei Ausschüsse beraten über das Thema

Die Kommunalpolitik berät im Sozialausschuss (14. Januar), Bauausschuss (15. Januar) und Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss (16. Januar). Die Sitzungen beginnen jeweils um 18.30 Uhr im Bürgersaal des Rathauses.

