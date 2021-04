Am Montag sollten die letzten Arbeiten erledigt sein, sodass ab Dienstag wieder freie Fahrt in der Straße Hüttkahlen in Nahe gelten sollte. Nach Rohrbrüchen musste die Wasserversorgung repariert werden. Dafür war die Straße zeitweise komplett gesperrt und das Wasser musste abgestellt werden.

Von Nicole Scholmann