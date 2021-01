Kaltenkirchen

Da wären zunächst mal die Anwohner in besagtem Gebiet, das kurz vor Ende des Ortsausgangs Richtung Schmalfeld liegt. Sie wollen „alle Hebel in Bewegung setzen“, um die Bebauung zu verhindern. Das ließ unter anderem Anwohnerin Karin Thies, die Am Wischhof wohnt, in einem schriftlichen Wortbeitrag in der Sitzung wissen. Bürgermeister Hanno Krause verlas die Mail: „Die Zerstörung des Lebensraums vieler Tiere, wie Rehe, Füchse und Fledermäuse, ist nicht hinnehmbar. Wir wollen die Flächen als Naherholungsort erhalten.“ Bereits bei einem Vor-Ort-Termin mit KN-online am Dienstagvormittag berichteten gleich neun Anwohner, dass sie gegen eine Bebauung vorgehen wollen - ob mit einer Petition oder einem Bürgerentscheid, das blieb zunächst offen.

Ist eine wachsende Stadt Kaltenkirchen noch attraktiv?

„Durch das Gebiet führt unter anderem der Weg zur Grundschule und zur Kita“, gab Anwohnerin Sina Antczak zu bedenken: „Wenn hier noch mehr Familien herziehen, müsste auch die gesamte Infrastruktur angepasst werden. Wir haben jetzt schon nur eine Kinderarztpraxis in ganz Kaltenkirchen.“ Die Stadt müssen sich überlegen, wie weit Kaltenkirchen noch waschen wolle. „Die Frage ist doch, ob Kaltenkirchen dann noch attraktiv ist“, sagte ein anderer Anwohner.

Zu viele Flächen versiegelt

Dann gibt es auch noch Gegenwind aus der Politik: Die SPD stellt sich komplett gegen eine Bebauung und die damit verbundenen Versiegelung der letzten grünen Flächen in der Stadt. Auch Pro-Kaki kritisiert, dass in Kaltenkirchen bereits viel zu viele Flächen bebaut wurden. Trotzdem sei Pro Kaki nicht gänzlich gegen eine Bebauung. Die Wählergemeinschaft hält eine Änderung des Flächennutzungsplans, also den Aufstellungsbeschluss, zum jetzigen Zeitpunkt für unklug. „Wenn wir jetzt signalisieren, den Flächennutzungsplan zu ändern, dann erhöht sich schlagartig der Wert der Grundstücke, landwirtschaftlich genutztes Land wird zu Bauland“, so Thies Rickert, Vorsitzender des Bauausschusses: „Insgesamt ist es absolut falsch, jetzt den Flächennutzungsplan zu ändern. Dies dient nur den Interessen von Investoren.“

Vorschlag: Genossenschaftliches Bauen in Kaltenkirchen

Rickert schlägt vor: „Sinnvollerweise erwirbt die Stadt die Flächen und erstellt eine Konzeptplanung. So könnten Wohnungs- und Eigenheimbedarf, Naherholung und Natur in Einklang gebracht werden.“ Wenn tatsächlich ein großer Wohnungsbedarf bestehe, so sei auch zu fragen, wie die Menschen wohnen wollen. Die Wählergemeinschaft favorisiere unter anderem Genossenschaftliches Wohnen und Bauen.

Tatsächlich seien laut der Anwohner bereits Immobilienfirmen vor Ort, um sich die Flächen anzuschauen. „Hier standen an dem Tag, als die Zeitung darüber erstmals berichtete gleich mehrere fremde Autos“, erzählt ein Anwohner.

CDU spricht sich für Wachstum aus

Die Fraktionen der CDU und FDP haben für den Aufstellungsbeschluss gestimmt. „Es gilt, Kaltenkirchen weiter zu stärken und auszubauen. Durch die Schaffung von Wohnbauflächen für junge Familien schaffen wir den Grundstock für eine junge Stadt“, sagte CDU-Fraktionssprecher Kurt Barkowsky: „Durch die Aufstellung eines F-Planes für die weitere Planung am Wiesendamm/ Radensweg, mit der Berücksichtigung ausreichender Grünflächen, schaffen wir den gesunden Mix für Kaltenkirchen.“

Bürgermeister Hanno Krause erklärte: „Ob ein Wohngebiet entstehen soll oder nicht, muss in einem geordneten öffentlichen, für alle transparenten Verfahren geklärt werden. Und das sind die üblichen Planverfahren, nämlich der Flächennutzungsplan und der Bebauungsplan. Alles ist öffentlich, alle können sich beteiligen.“

Auch die Straßen in Kaltenkirchen müssen saniert werden

Die Straßen Wiesendamm und Radensweg seien für eine reibungslose Nutzung aller Verkehrsteilnehmer zu schmal. „Demzufolge sollte mit der weiteren Planung westlich des Wiesendamm und südlich des Radensweges ein circa 2,5 Meter breiter neuer Fuß-und Radweg entstehen, um den Rad-und Fußverkehr vom Fahrzeugverkehr zu trennen“, erläutert Krause. Der Radensweg und Wiesendamm sollten dann im Zuge einer Einfamilienhaus-Bebauung komplett neu hergestellt werden, ebenso der Rad- und Fußweg. Und das möglichst mit finanzieller Beteiligung des noch nicht bekannten Bauherrn des Wohngebietes. „Die Stadt, und das sind wir alle in Kaltenkirchen, würde so erheblich finanziell entlastet werden. Wir reden hier von circa 2,5 Millionen Euro, da der komplette Unterbau der Straßen mit rausmüsste. Eingespartes Geld, das wir dann in unsere Schulen und Kitas, also für unsere Kinder investieren könnten“, so der Bürgermeister weiter.

Alle Bürger Kaltenkirchens können mit gestalten

Der jetzige Aufstellungsbeschluss zur Änderung des Flächennutzungsplanes beinhalte erst mal nur, dass eine Planung erarbeitet werden soll, mehr nicht, so Krause: Alles Weitere werde wie in allen anderen Planverfahren in den Gremien der Stadt mit der Bevölkerung öffentlich diskutiert und abgewogen. Krause: „Nichts ist jetzt schon festgelegt, außer, dass wir uns mit einer Wohnbebauung beschäftigen wollen."