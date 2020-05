Vion verzichtet auf Klage gegen Kreis

Bad Bramstedt/Kellinghusen

In dem Streit geht es darum, dass Vion vom Kreis Steinburg verlangte, die in der ehemaligen Kaserne in Kellinghusen lebenden Schlachthofarbeiter aus der Quarantäne zu nehmen, wenn sie negativ auf das Corona-Virus getestet wurden. Sie sollten die Arbeit in Bad Bramstedt wieder aufnehmen können. Der Kreis Steinburg hatte das zunächst abgelehnt. Vion schaltete einen Rechtsanwalt ein, der dem Landrat Torsten Wendt mit einer Klage drohte.

Doch davon will Vion nun Abstand nehmen. In einem Brief, der der Redaktion inhaltlich bekannt ist, schreibt Vion-Chef Stange an Landrat Wendt: "Zunächst kann ich Ihnen versichern, dass wir von der Möglichkeit eines gerichtlichen Verfahrens Abstand nehmen". Dass überhaupt ein Rechtsanwalt eingeschaltet wurde, sei nur dem Umstand geschuldet, dass eine persönliche Kontaktaufnahme nicht möglich gewesen sei. Stange schreibt, er sei bereit, den Vorschlägen des Kreises Steinburg zu folgen.

Anzeige

Lesen Sie auch: Bad Bramstedts Bürgermeisterin Jeske im Interview

Weitere KN+ Artikel

Einsatzfähige Vion-Arbeiter ziehen ins Hotel

Der Kreis hatte Vion am Montag dieser Wochen einen genauen Zeitplan genannt, wann die Arbeiter wieder tätig werden dürfen. Die Arbeiter, die am 4. Mai positiv getestet wurden und nunmehr ein negatives Testergebnis haben, können danach am 19. Mai die Arbeit wieder aufnehmen. Alle in der alten Kaserne in Kellinghusen lebenden Arbeiter, die seit dem 30. April dreimal negativ getestet wurden, werden in der nächsten Woche aus der Quarantäne entlassen. Die dann wieder einsatzfähigen Arbeiter müssen dann in ein Hotel ziehen.

Vion-Pressesprecher Karl-Heinz Steinkühler erklärte auf Nachfrage von KN-online, dass die Wiederaufnahme der Schlachtung und Zerlegung mit den Kreisen Steinburg und Segeberg eng abgestimmt werde. Ob dies bereits in der nächsten Woche der Fall ist, sei keineswegs sicher. Die aus der Quarantäne entlassenen Arbeiter werde der Subunternehmer DSZ, bei dem die osteuropäischen Arbeiter angestellt sind, in Einzelzimmern in Hotels unterbringen, um künftig das Infektionsrisiko zu minimieren, so Steinkühler.

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.