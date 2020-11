In Bad Bramstedt stehen in den nächsten Jahren zwei große Bauvorhaben an: das Feuerwehrhaus und eine weitere Kita. Für beide laufen europaweite Architekten-Wettbewerbe, die den Zeitplan stark strapazieren. Aber Bürgermeisterin Verena Jeske verspricht sich davon auch besonders ansehnliche Gebäude.