Am Sonnabend wird Arved Fuchs mit seiner Crew an Bord seines Kutters „Dagmar Aaen“ zu einer weiteren Etappe der Ocean Change-Expedition starten. Dieses Jahr führt die Reise nicht in die Arktis, sondern in heimische Gewässer an die nordfriesische Küste mit ihren Inseln, Halligen und Häfen.