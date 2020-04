Ich bin es gewohnt in Isolation zu leben

Bad Bramstedt

Herr Fuchs, wie geht es Ihnen im Moment im Zeichen der Corona-Pandemie?

Arved Fuchs: Mir geht es soweit gut, aber ich bin mir der Krise und des Gefahrenpotenzials durchaus bewusst. Jedoch ist es für mich eine neue Erfahrung, dass es so eine subtile Bedrohung ist. Nicht so real wie ein Sturm, dünnes Eis oder ein hungriger Eisbär, sondern eine Gefahr, die man nicht greifen kann. Insofern teile ich die Sorgen meiner Mitbürger und das man dem mit aller Vorsicht und Entschlossenheit begegnen muss, wie das die meisten auch tun.

Wie schützen Sie sich?

Ich folge dem Rat, möglichst wenig Kontakte zu sammeln. Ich bin natürlich meistens zu Hause, allerdings gelegentlich auch beruflich unterwegs, was sich nicht hundertprozentig vermeiden lässt. Sonst gibt es Skype- und Telefon-Konferenzen, wo immer das möglich ist.

Ansonsten bin ich es ja gewohnt, mich zu reduzieren in meinen Ansprüchen. Das ist ja auf meinem Lebensweg gegeben. Das gilt auch für meine Frau Brigitte Ellerbrock. Wir sind es ja gewohnt, in Isolation zu leben, Verzicht auf irgendwelche Komfort- und Luxusgüter zu üben und mit den Basics klarzukommen. Doch wenn ich das vergleiche, mit dem, was wir jetzt erleben, dann haben wir doch alles. Grund zur Klage hat der, den es wirklich betrifft. Dass viele Existenzen derzeit bedroht sind, ist wirklich sehr bitter.

Ist diese Isolation mit einer Isolation auf einem Schiff, gefangen im Eis, vergleichbar?

Wenn ich mit meinem Schiff im Eis festhänge in einer per se gefährlichen Umgebung, ist das etwas anderes. Doch aufgrund dieser Erfahrungen fällt es mir etwas leichter damit zurechtzukommen, als anderen Menschen, die das nicht erlebt haben. Außerdem gibt es viele schöne Bücher, die man lesen kann.

Was machen Sie denn sonst so im Moment?

Ich schreibe ein neues Buch. Es dreht sich um das Klima. Der Titel lautet "Wenn das Eis schmilzt". Konsequenzen, die daraus entstehen, aber auch Positives habe ich beizutragen. Ich bin beim ersten Drittel meiner Schrift.

Wie sieht es in diesem Jahr mit einer Expedition aus? Was macht das geplante Jugendcamp?

Nach den sehr aufwendigen Projekten in der Antarktis und auf Grönland planten wir dieses Jahr ein Projekt an der deutschen Nordseeküste nach dem Motto "der Klimawandel ist hier angekommen". Ohne ins Detail zu gehen, das bedurfte einer intensiven Vorbereitung. Aber ob das aufgrund der aktuellen Lage überhaupt noch stattfindet, ist völlig unsicher.

Die Werftzeit der " Dagmar Aaen", die nach Ostern eingeplant war, findet nicht statt, weil die dänische Grenze geschlossen ist. Gott sei Dank liegt das Schiff in Flensburg, sodass ich regelmäßig innere Instandsetzungsarbeiten durchführen kann. Gerade arbeite ich an dem Wärmetauscher des Motors. Läge die " Dagmar Aaen" wie letztes Jahr noch in Island, könnte ich nicht mehr an das Schiff herankommen. Und das wäre allein aus wartungstechnischen Gründen eine teure Angelegenheit geworden.

Das Jugendcamp "Ice Climate Education" ist ebenfalls abgesagt, es wäre das 13. Camp gewesen. Zehn Jugendliche aus verschiedenen europäischen Ländern hatten sich auf das zehntägige Camp mit zahlreichen Vorträgen und Workshops zum Klimawandel gefreut. Wie in den vergangenen Jahren sollten die Jugendlichen auf dem Traditionssegler "Ryvar" kreuzen.

Wie sieht es mit Ihren traditionellen Vorträgen aus, die Sie regelmäßig außerhalb Ihrer Expeditionszeiten halten? Gibt es Alternativen?

Die sind natürlich alle abgesagt. Aber wir entwickeln gerade Video-Formate, mit denen wir Interessierte erreichen können, zum Beispiel über Talkrunden. Das werde ich, sobald fertig, öffentlich ankündigen.

Herr Fuchs, wie trifft Sie die Corona-Krise finanziell?

Wie bei vielen Unternehmen habe ich starke Umsatzeinbrüche. Das trifft mich schon.

Werden Sie staatliche Hilfen beantragen, auf die ja auch Sie als Mittelständler Anspruch haben?

Nein, das werde ich nicht tun, ich komme so zurecht. Außerdem hielte ich es für unsolidarisch. Diese Zuschüsse würden ja anderen, deren Existenz bedroht ist, fehlen.

2020 werden wir in Deutschland das gesetzte Klimaziel wohl erreichen. Das ist doch eine gute Nachricht.

Das ist natürlich dieser außergewöhnlichen Situation geschuldet, da wir derzeit weniger Emissionen haben. Dass wir im März bereits 52 Prozent erneuerbare Energien hatten, freut mich natürlich außerordentlich.

Gibt es einen Zusammenhang zwischen Klimawandel und Pandemien?

Ich bin kein Biologe oder sonstiger Wissenschaftler, aber ich halte es aufgrund von wissenschaftlichen Untersuchungen durchaus für möglich, dass es bei einem weiteren Klimawandel und damit verbundenem Temperaturanstieg weiter reichende Veränderungen geben wird, als wir das heute realisieren. Das kann bestimmte Krankheitserreger generieren, von denen wir überhaupt noch keine Ahnung haben.

Kürzlich ist Ihr langjähriger Freund Rüdiger Nehberg verstorben. Was verbindet Sie beide miteinander?

Ich kannte Rüdiger seit über 40 Jahren. Als ich anfing, die ersten Expeditionen beziehungsweise Abenteuerreisen zu planen, da war er der "Star in der Szene". Ich hatte mich gar nicht getraut, ihn anzusprechen. Ich schrieb ihm einen Brief und bekam prompt eine Antwort, was mich total überrascht hat. Er lud mich dann zu sich nach Hause in Hamburg-Wandsbek ein. Ich durfte in sein Troparium, wo sich fünf monströse Pythons und Boas frei bewegten.

Wir mochten uns auf Anhieb, ich empfand ihn völlig unprätentiös, er hatte nicht die geringsten Starallüren. Rüdiger wurde so etwas wie mein Mentor, brachte mich mit Menschen, wie etwa dem Globetrotter-Gründer Peter Lechhart, zusammen, der ein Eis- und Bergprofi war und uns zum Training nach Chamonix einlud. Rüdiger war nicht nur ein Extremabenteurer, sondern auch ein Menschenrechtler, der sich für die brasilianischen Yanomami-Indianer einsetzte und gegen die Genitalverstümmelung von Mädchen und Frauen kämpfte. Meine Frau Brigitte und ich werden Rüdiger sehr vermissen.

Von Bernhard-Michael Domberg