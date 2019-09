Viel Aufruhr hatte es Ende 2015, Anfang 2016 in Warder (Rohlstorf) gegeben. Es war bekannt geworden, dass der Kreis den Gasthof am See kaufen und zur Gemeinschaftsunterkunft für bis zu 100 Asylbewerber umbauen will. Doch es lief fast alles glatt. Selbst einstige Skeptiker sind überzeugt worden.