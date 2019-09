So laut der Beginn war, so leise ist das Ende. Vor vier Jahren hatte der Kreis Segeberg überraschend in Warder (Gemeinde Rohlstorf) den ehemaligen Gasthof am See gekauft und eine Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber daraus gemacht. Damals gab es viele Proteste. Ende 2019 schließt der Kreis das Haus. Wo die knapp 30 Geflüchteten ab Januar 2020 bleiben, ist noch unklar.