Zahnersatz herstellen ist eine wahre Geduldsarbeit. Zwei Tage benötigt Peter Dittrich in seinem Labor Dental Design in Bad Bramstedt für einen künstlichen Zahn, trotz modernster Technik. Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) hörte bei einem Besuch, in welchen Schwierigkeiten die Branche steckt.