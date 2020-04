Viele Schüler und Studenten ohne Job

Bad Segeberg

Wenn Lehmann von der rund 80 Quadratmeter großen Hütte unweit des Haupteingangs spricht, dann beschreibt er nicht weniger als sein zweites Zuhause. "Ich bin da oben aufgewachsen." Schon als Kind sei er in jeder Saison an der Seite seines 2019 verstorbenen Vaters Claus-Peter, der den ersten Pachtvertrag mit der Kalkberg GmbH im Jahr 1967 unterschrieb, im Theater gewesen. "Seit über 20 Jahren waren wir gemeinsam für die Firma verantwortlich", erzählt der Sohn im Gespräch mit KN-Online.

Ein Jahr dank Rücklagen zu überstehen

Dass die Karl-May-Spiele aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden mussten, treffe ihn natürlich ebenso wie viele andere, bekennt der verheiratete Vater eines zwölfjährigen Sohnes. Ein weiteres gastronomisches Standbein neben dem Freilichttheater habe er nicht. Wirtschaftlich werde er das eine Jahr allerdings überstehen können. Rücklagen für mögliche Durststrecken zu bilden, das habe er einst von seinem alten Herrn gelernt.

"Für meine Leute tut es mir wahnsinnig leid"

Was den 52-Jährigen derzeit weit mehr umtreibt als seine eigene Lage ist die seiner Leute. Um die 30 bis 40 Saisonkräfte sind in den Monaten Mai bis September sonst bei ihm beschäftigt. "Manche sind sogar schon über 30 Jahre dabei." Etliche seiner Minijobber seien zudem Schüler oder Studenten, denen nun eine fest eingeplante Einnahmequelle fehle. "Für die tut mir das wahnsinnig leid", sagt Jens Lehmann. Manche ihrer Eltern hätten schon bei seinem Vater gearbeitet.

Bis zu 50 Grad in der Hütte

Und auf seine Leute lässt der Chef absolut nichts kommen: "Wir haben hier ein großartiges Team beisammen, das fühlt sich an wie eine Familie." Wer im Freilichttheater in der Gastronomie arbeitet, darf eines ganz sicher nicht sein: zimperlich. "Bei den Karl-May-Vorstellungen, aber auch bei den Kalkberg-Konzerten herrscht hier oben ein unglaublicher Druck, den man erst einmal aushalten muss", sagt Jens Lehmann. "Das ist Stress pur." Hinten in der Bude herrschten auch schon mal Temperaturen von gut und gerne 50 Grad.

Ablauf wird immer weiter optimiert

Das Geld sei wirklich hart verdient. Und es brauche unbedingt erfahrene Leute: Auf so begrenztem Raum müssten Dinge wie die Arbeitsaufteilung, aber auch die einzelnen Laufwege genau stimmen. Sonst gebe es schnell Chaos. "Den gesamten Ablauf haben wir über viele Jahre optimiert, und trotzdem drehen wird jedes Jahr immer noch an kleinen Stellschrauben", verrät Lehmann. Auch die Gastronomie sei über die Jahrzehnte mit den Karl-May-Spielen gewachsen. Im vergangenen Jahr kamen zum ersten Mal über 400.000 Besucher in den Wilden Westen von Bad Segeberg.

Bei einem ausverkauften Theater sind schon mal um 7.500 Menschen gleichzeitig im Stadion. Und viele wollen vor der Aufführung oder in der Pause natürlich etwas essen oder trinken. "Ganz gemütlich abarbeiten geht da nicht", betont Jens Lehmann. Qualität und Service dürften unter der Schnelligkeit allerdings nicht leiden. Mit weitem Abstand am beliebtesten sei auch bei ihm noch immer der Klassiker: Currywurst mit Pommes. "Das ist unsere Religion." Bei der Zulieferung verlasse man sich schon seit Jahrzehnten auf denselben Betrieb. "Das ist noch ein richtiger Schlachter." Was man an der Wurst auch merke, wenn man sie mit den Erzeugnissen großer Ketten vergleiche. Und tief gekühlte Pommes kämen bei ihm auch nicht in die Fritteuse.

Gerade wird die neue Kühlanlage eingebaut

Während des Gesprächs mit KN-Online laufen in seinem Imbiss gerade die Arbeiten auf Hochtouren. "Ich habe gerade eine neue Kühlanlage bekommen", berichtet Lehmann. Die werde jetzt eingebaut. Rein technisch wäre er zum Start der neuen Saison absolut auf dem neuesten Stand gewesen. Eine umfangreiche Renovierung sei ebenfalls kürzlich erst abgeschlossen worden. "Wir haben neu gefliest und gekachelt." Nun werde das Ganze eben ein Jahr später in Betrieb genommen.

Und zumindest ein Gutes habe die Absage der Karl-May-Spiele, bei allen negativen Folgen, dann ja doch: "Mein Sohn Max hat seinen Papa zum ersten Mal auch im Sommer." Bei dem Zwölfjährigen verhält es sich ansonsten nicht anders als beim Vater: Einen großen Teil der Saison verbringt er mit Winnetou und Old Shatterhand im Freilichttheater am Kalkberg.

