Das Strandkorb Open Air auf dem Flugplatz Hartenholm in Hasenmoor startet bereits vier Tage früher als bisher angekündigt. Der deutsche Musiker Max Giesinger eröffnet schon am 14. August die Veranstaltungsreihe. Bisher war ein Auftritt einer Queen-Revival-Band am 18. August als Auftakt genannt.