Hasenmoor

Die Liste der Künstler, die beim Strandkorb Open Air auf dem Flugplatz Hartenholm in Hasenmoor auftreten wollen, wird immer länger. Nun gab der Veranstalter, die Hockeypark Betriebs GmbH & Co. KG aus Mönchengladbach, die nächsten Musiker bekannt. Am 29. August soll die deutsche Hip-Hop-Größe Jan Delay für gute Stimmung sorgen. Der deutsche Künstler Sasha steht am 7. September auf der Bühne, am 24. September ist Pietro Lombardi angekündigt. Am 26. September soll Musikproduzent und Sänger Fritz Kalkbrenner die Besucherinnen und Besucher unterhalten.

Jetzt neun Konzerte auf dem Flugplatzgelände

Alle vier neuen Konzerte gehen ab sofort in den Vorverkauf, heißt es in einer Mitteilung. Bereits seit gut einer Woche stehen die Auftritte der Queen-Coverband "God Save the Queen" (18. August), Philipp Poisel (24. August), Culcha Candela (28. August), die Olé-Partyreihe mit "Hartenholm Olé" (11. September) und Daniel Wirtz "unplugged II" (19. September) fest. "Viele weitere musikalische Highlights und auch Comedians werden das Sommer-Programm in den nächsten Wochen vervollständigen und den Flugplatz in den 'place-to-be' 2021 verwandeln", heißt es von Michael Hilgers, Chef der Eventfirma Hockeypark Betriebs GmbH.

Besucher feiern die Künstler im Strandkorb

Das Konzept der Strandkorbkonzerte, die Hilgers an mehreren Standorten in Deutschland auf die Beine stellt, soll zu Corona-Zeiten "einen Kurzurlaub mit dem Konzertbesuch verbinden und es gleichzeitig ermöglichen, alle Sicherheits- und Hygienevorschriften vorbildlich einzuhalten". Die Konzertbesucherinnen und -besucher buchen einen Strandkorb, der in verschiedenen "Inseln" aufgestellt sein wird. In Hartenholm sollen etwa 750 Strandkörbe, in ausreichendem Abstand, platziert werden. Jede "Insel" auf dem Flugplatz Hartenholm hat einen eigenen Einlass und separate Sanitäranlagen sowie ein Gastronomiekonzept, mit der Möglichkeit der Vorbestellung und jeweils am Platz platzierten Kühlboxen.

Hilgers war beim Werner Rennen 2019 auf den Flugplatz Hartenholm in Hasenmoor als Eventlocation gekommen und hatte Gefallen an dem großzügigen Gelände gefunden.