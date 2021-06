Bad Bramstedt

Der Kreis Segeberg hat angekündigt, die Schülertransportkosten künftig nicht mehr zu übernehmen, wenn die Kinder und Jugendlichen im gleichen Ort wohnen, in dem sie auch zur Schule gehen. Ansonsten gilt eine Mindestentfernung zur Schule von vier Kilometern. In Bad Bramstedt trifft dies auf Schüler zu, die im Bad Bramstedter Ortsteil Bissenmoor wohnen. Hier verkehrt zwar ein Schulbus, der Kreis will aber ab dem kommenden Schuljahr nicht mehr für die Monatskarte aufkommen, obwohl es vom Bissenmoor mehr als vier Kilometer zum städtischen Jürgen-Fuhlendorf-Gymnasium und zur Verbandsschule, der Gemeinschaftsschule Auenland, sind.

Der städtische Bildungsausschuss hatte im Mai die Kostenübernahme für die Gymnasiasten zunächst abgelehnt, was zu Protesten der Eltern führte. Die Monatskarte kostet 31,30 Euro. Der Ausschuss lenkte schließlich ein, er beschloss für das kommende Jahr die Monatskarten zu bezahlen. Nun beschäftigte das gleiche Thema die Schulverbandsvertretung, die für die Auenlandschule zuständig ist.

CDU: Kinder sollen mit dem Rad fahren

Wie schon im Bildungsausschuss der Stadt sprach sich CDU-Fraktionssprecher Volker Wrage auch in der Schulverbandsvertretung gegen die Kostenübernahme aus. "Die Schüler können mit dem Rad fahren", meint er. Das sei zumutbar. Andernfalls müssten eben die Eltern die Fahrkosten übernehmen.

Er fand mit dieser Haltung aber keine Mehrheit. "Für ein Jahr sollte auch der Schulverband die Kosten tragen", sagte der Weddelbrooker Bürgermeister Stefan Gärtner. Es sei aber nicht akzeptabel, dass der Kreis Segeberg sich herausziehe und die Kosten den Gemeinden überlasse. "Darauf sollten wir Einfluss nehmen", empfahl er.

Auch Karin Steffen, SPD-Stadtverordnete in Bad Bramstedt, hält Verhandlungen mit dem Kreis für sinnvoll. "Andere Orte sind von der neuen Regelung ebenfalls betroffen", sagte sie. "Dass die Kinder mit dem Fahrrad fahren, wenn wir die Kosten nicht übernehmen, wird nicht eintreffen. Dann wird vermehrt das Elterntaxi eingesetzt", befürchtet Karin Steffen. Die Verbandsvertretung stimmte schließlich bei zwei Nein-Stimmen aus der Bad Bramstedter CDU für die Kostenübernahme.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nicht alle Kinder aus Bissenmoor nutzen den Bus

Nach Angaben von Daniela Ritter vom Schulamt Bad Bramstedt besuchen 59 Schüler aus Bissenmoor das Gymnasium, 50 die Auenlandschule. Davon haben im zu Ende gehenden Schuljahr aber nicht alle den Bus benutzt. Von den Auenlandschülern fuhren im November 2020 34 mit dem Bus. Hochgerechnet auf das Schuljahr 2021/22 muss der Schulverband nun Kosten von 12.600 Euro übernehmen. Die Stadt muss Kosten von 16.000 Euro für 43 Gymnasiasten tragen.

Kreis trägt seit 2020 Schulbuskosten

Unterm Strich wurden Schulverband und Stadt in den letzten Jahren allerdings bei den Schulbuskosten erheblich entlastet. 2020 hatte sich der Kreis bereiterklärt, die gesamten Kosten zu übernehmen. Zuvor mussten die Gemeinden ein Drittel tragen. Für den Schulverband bedeutete dies eine Entlastung um 62.900 Euro. Außerdem hat sich der Kreistag mittlerweile bereit erklärt, freiwillig das Fahrgeld für Schüler aus Hitzhusen zu übernehmen, obwohl der Weg zur Auenlandschule kürzer als vier Kilometer ist. Das macht noch einmal eine Entlastung um 12.600 Euro aus.