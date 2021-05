Die moderne Technik macht es möglich, dass man bald einen virtuellen 360-Grad-Rundgang durch die Auferstehungskirche in Nahe unternehmen kann. Experte für diese besonderen Aufnahmen ist Andreas Beer aus Eutin. Er ist zum ersten Mal im Kreis Segeberg tätig.

Ein Kirchenrundgang in 360-Grad-Optik

Von Nicole Scholmann