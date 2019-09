Bad Segeberg

Bei 22,7 Prozent aller Unfälle in Schleswig-Holstein wird ein Radfahrer in Mitleidenschaft gezogen. Da vor allem Kinder und Jugendliche einen Großteil ihrer Wege mit dem Zweirad zurücklegen, müssen sie fit für die Teilnahme am Straßenverkehr sein. Diesem Ziel haben sich die Landesverkehrswacht, die Polizei und die Provinzial-Versicherung bei der Aktion „Sattelfest“ verschrieben. Der für das ganze Land gültige Startschuss wurde an der Heinrich-Rantzau-Schule gegeben.

26000 Kinder legen die Prüfung ab

In Schleswig-Holstein werden im laufenden Schuljahr etwa 26 000 Kinder die Prüfung ablegen. Sie durchlaufen zuvor eine theoretische und praktische Ausbildung, geleitet von den Verkehrslehrern der Polizei. Die Aktion wird im Rahmen der Landeskampagne „Sicher kommt an!“ vom Verkehrsministerium unterstützt. Hauptsponsor sind die Provinzial-Versicherungen.

Prüfungsfahrt durch Bad Segeberg

Nach der Theorie stand an der Rantzau-Schule nun die Praxis an. Die Prüfungsfahrt begann am Sportplatz des Vereinsheims von MTV Segeberg und führte unter anderem durch die Rantzaustraße und in Richtung Trave. Eltern stellten diverse Streckenposten und beobachteten das Verhalten der Kinder im Straßenverkehr. Auf einer Checkliste wurde abgehakt: Hat sich das Kind ordnungsgemäß umgeschaut? Hat es Handzeichen gegeben? Kleinere Fehler waren in Ordnung; hier zählte die Gesamtschau, wie Präventionslehrer Jürgen Schlichting erklärt. Nur wenn der junge Radler einem anderen Verkehrsteilnehmer die Vorfahrt nahm, war sofort Feierabend. In etwa einem halben Jahr wird eine Nachprüfung vorgenommen.

Motorik-Problem sorgten oft für Scheitern

„Meist waren es Probleme mit der Motorik“, bilanziert der Polizeihauptkommissar. „Wenn man Auto fährt, darf man auch nicht mehr über das Schalten nachdenken. Und wenn ich mich beim Radfahren darauf konzentrieren muss, beim Abbiegen eine Hand vom Lenker zu nehmen, ist das ein Problem. Wenn ich nicht sicher bin auf dem Fahrrad, bin ich völlig überfordert.“ Auch in solch einem Fall wird der Fahrradpass verweigert, weil er dem Kind sonst eine Sicherheit vorgaukelt, die es in Wahrheit noch gar nicht hat.

Mit Musik und Grußworten gefeiert

Die offizielle Auftaktveranstaltung in der Sporthalle der Schule war mit Musik der Klasse 2b und der Chorkinder sowie Grußworten gewürzt. Alexander Kraft vom Bildungsministerium erinnerte daran, dass das freihändige Fahren verboten ist. Auch der fehlende Kopfschutz sei ein Problem. „Ich sehe so viele Erwachsene ohne Helm – die müsst ihr alle ansprechen und fragen: Warum tragt ihr keinen Helm?“

Nützliche Geschenke für die Rantzau-Schule

Bürgermeister Dieter Schönfeld gratulierte allen Kindern zur Teilnahme an der Prüfung. „Ich find’s toll und bin ganz sicher, dass es euch auch Spaß gemacht hat.“ Präsident Dietmar Benz von der Landesverkehrswacht hatte allerlei nützliche Präsente dabei, die er an Rektorin Anja Look überreichte. Auch Provinzial-Bezirkskommissarin Marlis Stagat („Ich musste meine Prüfung damals mit einem geliehenen Fahrrad machen“) hatte ein Geschenk dabei: Reflektor-Armbinden. Zwar trage die Versicherung im Notfall die Kosten, aber: „Viel lieber wollen wir, dass euch allen nichts passiert.“

