Buchleihe wird zum Hindernislauf

Trappenkamp

Schon vor der Tür werden die Nutzer von einer Tafel mit Hinweisen empfangen, die erklären, wie Bücher zurückzugeben und auszuleihen sind.

Erste Station: Die Quarantänestation der ausgeliehenen Bücher: In einem Nebenraum stehen Tische und Stühle mit Nummern darauf. "Da müssen die Nutzer die Bücher hinlegen, die sie zurückgeben wollen", erklärt Büchereileiterin Mareile Petersen durch den Mundschutz, den sie trägt, wenn sie nicht gerade hinter dem mit Plexiglasscheiben bewehrten Tresen sitzt.

Maximal fünf Körbe für die Besucher

Die Nummer muss man sich merken und anschließend am Tresen nennen. Aber Achtung: Vorher noch am Eingang in die Bücherei die Hände desinfizieren und einen gelben Korb nehmen. "Fünf Körbe stehen bereit für maximal fünf Nutzer, wobei Mütter mit zwei Kindern einen Korb nehmen dürfen", erklärt Mareile Petersen.

Nachdem Stefanie Krille den Korb gegriffen hat, geht es zum Tresen. Name und Ankunftszeit sowie die Telefonnummer werden notiert. "Um Infektionsketten nachvollziehen zu können", erklärt die Büchereileiterin Mareile Petersen.

Immer den Pfeilen nach

Dann darf die Kundin durch die Regale ziehen. Auf vorgeschriebenen Wegen, immer den Pfeilen nach, die Mareile Petersen auf den Fußboden geklebt hat. "In den vergangenen Wochen hatte ich eine Menge damit zu tun, ein System auszudenken", berichtet sie. Denn standen bisher Bildung und Unterhaltung an erster Stelle, gilt nun das Hauptaugenmerk der Hygiene. Die Leseratten dürfen sich nicht zu eng begegnen.

Selbst aufmerksam zu bleiben, ist aber trotzdem gefordert. Das stark frequentierte Regal mit den Themen Liebe und Frauen steht in der Nähe der Terrassentür, durch die die Besucher die Bücherei verlassen. "Da muss man aufpassen. Diejenigen, die zum Ausgang wollen, haben Vorfahrt."

Tür mit Unterarm öffnen

Auch das steht auf einem der zahlreichen Wegweiser, die an den Regalen hängen. Wer lesen kann, ist im Vorteil. Und schont die Stimme der Büchereileiterin. Denn fast bei jedem Nutzer muss das eine oder andere erklärt werden. Vor allem, dass die Ausgangstür bitte mit dem Unterarm zu öffnen ist. "Da muss ich trotz Schild ein paar Mal am Tag die Klinke desinfizieren."

Froh ist Mareile Petersen trotzdem, dass es nun wieder losgeht und sie nach Wochen der Computerprogrammierung und des Entwickelns eines Corona-Konzeptes endlich wieder ihrer eigentlichen Berufung nachgehen und Lesestoff verbreiten kann. Dass das auch heißt, jedes ausgeliehene Buch zu desinfizieren, nimmt sie in Kauf.

Kinder sind heilfroh

Auch Stefanie Krille, die für ihre Tochter Martha (3) neue Bücher ausleiht, ist voll des Lobes. "Martha kann die Bücher, die wir vor dem 16. März ausgeliehen haben, schon auswendig", sagt sie. "Als ich vorhin sagte, dass die Bücherei vielleicht doch noch nicht aufhat, brach Martha in Tränen aus."

Leon Thomsen (10) freut sich ebenfalls. "Es ist so langweilig, ohne die Schule und ohne meine Freunde." Er freut sich, dass er zusammen mit seiner Mutter wieder neue Bücher zu seinen Lieblingsthemen Feuerwehr und Polizei ausleihen konnte.

Eigene Zeiten für Risikogruppen

Geöffnet ist die Bücherei zunächst nur noch montags von 9 bis 12 und 15 bis 17 Uhr sowie donnerstags von 10 bis 13 und 15 bis 18 Uhr. Personen aus Risikogruppen dürfen zudem dienstags kommen – nach Terminabsprache unter Telefon 04323/914 143 oder E-Mail: buecherei@gemeinde-trappenkamp.de. Wer noch Bücher hat, sollte sie bis Ende Mai oder wenigstens bis zum Beginn der Sommerferien abgeben, hat Mareile Petersen gebeten.

