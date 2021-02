Bad Segeberg

"Die Räume stehen von montags bis freitags für alle Büroarbeiten bereit", erklärt Cornelia Möller, Geschäftsführerin von DS Immobilien, "und zwar täglich in der Zeit von 8 bis 18 Uhr". Für das Unternehmen, zu dem neben dem Apart Hotel auch noch die umliegenden Ferien-Apartments und -Häuser gehören, sei das neue Angebot auch eine gute Möglichkeit, die ungewöhnliche Anlage in einer für die Branche extrem schwierigen Zeit bekannter zu machen.

Anfangs sehr gute Buchungslage

Denn als der Umbau des Wasserturms als Herzstück des kleinen Gebäude-Ensembles am Kalkberg im August vorigen Jahres nach fast genau zweijähriger Bauzeit abgeschlossen war, geriet man quasi direkt in die Corona-Pandemie. "Von August bis Oktober war die Buchungslage hier trotzdem noch Bombe", erzählt Möller, und auch für den kommenden Sommer lägen schon Reservierungen vor.

Höchstens zwölf Gäste gleichzeitig

Doch zuletzt sei eben nur noch der eine oder andere Geschäftsreisende abgestiegen: "Diese Gruppe und im Notfall auch Trauergäste dürfen wir derzeit noch bei uns beherbergen", erklärt Petra Kolb, als Hotel-Managerin auch für Homeoffice-Nutzer erste Ansprechpartnerin (Buchungen sind aktuell über die Handynummer 0151/17457595 möglich).

Grundsätzlich seien die sechs Gästezimmer im Turm – allesamt bequem mit dem Fahrstuhl erreichbar – für jeweils zwei Personen ausgelegt. "Mehr als zwölf Leute dürfen sich aus Gründen des Brandschutzes nicht gleichzeitig im Gebäude aufhalten." Und auch der Denkmalschutz habe für das bereits seit 1988 unter Schutz stehende Objekt natürlich Auflagen gemacht.

Kontaktloses Schließsystem

Ein großer Vorteil, gerade in Zeiten von Corona und den geltenden Hygienevorschriften, sei die Möglichkeit des komplett kontaktlosen Ein- und Auscheckens. "Das liegt an unserem besonderen Schließsystem", erläutert Cornelia Möller; jeder Gast bekomme bereits vor der Anreise einen individuellen Code geschickt, der für die gesamte Aufenthaltsdauer gültig bleibe. Eine klassische Rezeption gebe es ebenfalls nicht.

"Das bedeutet aber natürlich nicht, dass hier niemand persönlich erreichbar ist", betont Petra Kolb. Sie selbst, ihre Chefin Cornelia Möller und eine Kollegin, die das Housekeeping erledigt, seien jederzeit erreichbar. Getränke wie Tee oder Wasser seien in jedem Hotel-Büro im Übrigen inklusive. Kleine Küchenzeilen gebe es ebenfalls. Außerdem lägen die Speisekarten etlicher Bad Segeberger Lieferdienste aus, sodass auch Auswärtige ihren Hunger in der Mittagspause ohne großen Aufwand stillen können.

49 Euro pro Tag oder 199 pro Woche

Die Zimmer könnten entweder zum Preis von 49 Euro pro Tag oder gleich für eine ganze Woche gebucht werden. Das würde dann 199 Euro kosten. "Wir docken mit der Idee natürlich ein wenig an die Großstädte an, wo es solche Konzepte ja schon länger gibt", sagt Cornelia Möller. Doch auch im eher ländlichen Raum sollte es Betriebe geben, die ihre Beschäftigten gern ins Homeoffice schicken würden, die Betreffenden aber daheim nicht die entsprechenden Voraussetzungen haben.

Blick direkt ins Freilichttheater am Kalkberg

Zu der Ferienanlage in unmittelbarer Nachbarschaft zum Freilichttheater am Kalkberg – aus den oberen Räumen kann man gut ins Stadion blicken – gehören vier Ferienwohnungen im alten Turmhaus, die im Frühjahr einzugsbereit sein sollen, das alte Bauernhaus mit zwei Apartments, das Verwalterhaus mit weiteren vier Räumen sowie das alte Trafohaus. "Es hat nur 15 Quadratmeter und ein einziges Zimmer, das sich aber über drei Etagen erstreckt", erzählt die Geschäftsführerin. Mit Küche und Bad sei "das kleinste Hotel der Welt" aber eine vollwertige Bleibe.

Außenstelle des Bad Segeberger Standesamtes

Seit Kurzem können Cornelia Möller und Petra Kolb aber noch mit einem weiteren Pfund wuchern: Die ebenfalls wieder hergerichtete Turmscheune ist jetzt eine offizielle Außenstelle des Bad Segeberger Standesamtes. Dort können also ab sofort rechtsgültige Trauungen vorgenommen werden. Den entsprechenden Vertrag mit der Argos Beteiligungsgesellschaft und deren Geschäftsführer Dr. Hanno Hagemann hatte die Stadtvertretung bereits vor einigen Wochen einstimmig abgesegnet.

Der Bad Segeberger Hagemann hatte nach dem Kauf auch den Umbau des in den Jahren 1909 und 1910 erbauten, rund 110 Meter hohen Wasserturms sowie der umliegenden Gebäude initiiert. Sogar einen eigenen "Wasserturm-Gin" aus lokaler Produktion hat der Eigentümer inzwischen als Marke auf dem Markt etabliert.

Obwohl: Zu gemütlich sollte es in einem Homeoffice vielleicht auch nicht werden.