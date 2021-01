Eine Aussichtsplattform in den Bäumen am Hang des Großen Segeberger Sees wird es nicht geben. Ein Schwarzbau auf Klein Rönnauer Seite wurde vom Kreis Segeberg nicht genehmigt und vom Verursacher bereits zurückgebaut – wenn auch wohl widerwillig.

Am Großen Segeberger See

Am Großen Segeberger See - Aus für illegale Aussichtsplattform

Am Großen Segeberger See - Aus für illegale Aussichtsplattform

Von Nadine Materne