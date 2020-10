Bad Segeberg

Der Bad Segeberger Geschäftsmann Ingo Micheel hatte im Gespräch mit KN-online angeregt, bei der Suche nach neuen Ideen für den Tourismus ein Dampfschiff in der Urlaubssaison zwischen Promenade und Klüthsee umher schippern zu lassen.

Interessent will Projekt finanziell anschieben

Eine Idee, die offenkundig gut ankommt: "Es gibt bereits einen potenziellen Investor, der einen nennenswerten Betrag zur Realisierung des Projekts zahlen würde", sagt Micheel. Um wen es sich dabei handelt, will der Chef von "Creativ Event" aber noch nicht verraten.

Verein soll Eigner des Schiffs werden

Neben einem Hauptsponsor hätten sich auch schon mehrere Personen gemeldet, die eine Anschubfinanzierung leisten würden. "Besonders freut mich aber das Interesse der Bevölkerung, sechs Leute möchten gern Mitglied des Vereins werden, der Eigner des Schiffs und Anbieter der Touren werden soll", so Micheel. Sein Vorschlag wäre die Gründung eines gemeinnützigen Vereins.

Gespräche mit Naturschützern und Anglern

Anlässlich des Stadtfests hatte Micheel 2018 schon einmal die Idee gehabt, Ausflugsfahrten auf dem See anzubieten. Damals scheiterte das Projekt am Widerstand des Naturschutzbundes. Hier will der Unternehmer jetzt Gespräche führen. Auch der Angelverein, der als Pächter des Gewässers das letzte Wort hat, muss beteiligt werden. CDU und BBS zeigten sich interessiert an der Idee, die übrigen Parteien in der Stadtvertretung blieben etwas verhaltener. "Dass niemand die Idee kategorisch ablehnt, ist ein gutes Zeichen und motiviert mich", so Micheel.

Keine Umbauten an der Promenade nötig

Ein potenzielles Schiff gibt es bereits: Der Museumshafen Oevelgönne bietet die Dampfpinasse "Mathilda" zum Kauf an. Kosten: 50.000 Euro. Bauliche Veränderungen müssten an der neuen Seepromenade nicht stattfinden: Aufgrund seines Tiefgangs könnte das Boot problemlos an einer der Plattformen anlegen.

