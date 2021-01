Kaltenkirchen

Zu den für den Ausschuss relevanten Themen gehören auch die Ausgleichsflächen. Für den Ankauf dieser Flächen will die Stadt in diesem Jahr 1,5 Millionen Euro ausgeben. Ausgleichsflächen werden immer dann geschaffen, wenn in der Stadt Grünflächen oder landwirtschaftliche Flächen bebaut werden. Dabei muss das Ausgleichsgelände nicht unbedingt in Kaltenkirchen liegen.

Ausgleichsfläche für Motocross-Anlage

Allein 800000 Euro sollen die Ausgleichsflächen kosten, die für den Bau einer Motocross-Trainingsanlage für den MSC Kaltenkirchen in Moorkaten angeschafft werden. Die Flächen liegen in der Gemarkung Winsen.

Die Wählergemeinschaft Pro-Kaki hatte zur Haushaltsdebatte vier Änderungsanträge vorgelegt. In dem ersten beantragte sie, den Kauf dieser Flächen aus dem Haushalt zu streichen. Fraktionssprecher Reinhard Bundschuh dazu: „Der Bau dieser Motocross-Anlage ist noch nicht beschlossen. Also müssen auch noch nicht 800.000 Euro für Ausgleichsflächen ausgegeben werden.“ Bürgermeister Hanno Krause erklärte daraufhin: „Die Stadtvertretung beschäftigt sich seit einigen Jahren mit der Planung der Motocross-Anlage. Der MSC stellt jetzt einen eigenen Antrag an das Land. Insofern sollten wir auch schon die Ausgleichsflächen beschaffen.“ Es sei, so Krause, auch nicht immer einfach oder gar möglich, passende Fläche zu finden. Deshalb sei es ratsam, jene in Winsen zu kaufen. Er erinnerte auch daran, dass der Ausschuss dem Erwerb der Flächen im vergangenen Oktober zugestimmt hatte. Mit sechs zu drei stimmte der Ausschuss gegen die Streichung. Neben Pro-Kaki war auch die Linke gegen die Anschaffung der Ausgleichsfläche.

Aufforstung an Autobahn abgelehnt

Auch die anderen drei Änderungsanträge von Pro-Kaki wurden mehrheitlich abgelehnt. Dabei ging es um die Streichung der Anschaffung weiterer Ausgleichsflächen in Kisdorf und die Streichung der Erweiterung der Gewerbeflächen Südost im Wasserschutzgebiet. Im vierten Antrag ging es um die Aufforstung an der Autobahn, die laut Pro-Kaki bereits im Sommer 2019 besprochen und beschlossen wurde. Eine Million Euro sollen dafür ausgegeben werden. Da diese Flächen im Privatbesitz und derzeit nicht käuflich sind, so Krause, sei das nicht möglich. Auch dieser Antrag wurde abgelehnt.

SPD erfolglos gegen Kunstrasenplatz

In der Online-Sitzung des Hauptausschusses legte die SPD-Fraktion einen Änderungsantrag vor: Der neue Kunstrasenplatz für 1,5 Millionen Euro in der Johannes-Kelmes-Sportanlage sollte aus dem Haushalt gestrichen werden. Diesen Antrag legte die SPD auch schon im Jugend-, Sport- und Bildungsausschuss vor, wo er abgelehnt wurde. Begründung: „Immer mehr Flächen werden versiegelt. Es ist fraglich, ob ein Kunstrasenplatz zurzeit dringend erforderlich ist“, so Fraktionssprecherin Susanne Steenbuck. Auch Umweltaspekte, wie das Einbringen von Mikroplastik in die Erde, seien zu berücksichtigen. Wichtigster Punkt sei allerdings die Einsparung von 1,5 Millionen Euro. Der Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt.

Zweite digital Sitzung ohne Zwischenfälle

Auch diese zweite digitale Gremiumssitzung in Kaltenkirchen verlief gut. Sogar wesentlich besser als die erste, sagt Meike Wölfel, Büroleitende Beamtin im Rathaus: „Es gab diesmal keine technischen Ausfälle für die Öffentlichkeit. Man merkt langsam die Routine.“ Auch der Ausschussvorsitzende Kurt Barkowsky ( CDU) habe die Sitzung sicher und überlegt geleitet.