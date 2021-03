Der Hauptausschuss hat entschieden: Mit acht zu einer Stimme geht die Empfehlung an die Stadtvertretung, die Straßenausbaubeiträge mit sofortiger Wirkung abzuschaffen. Der Vorschlag, zuvor gemeinsam über eine alternative Gegenfinanzierung zu beraten, wurde mehrheitlich abgelehnt.

Von Sylvana Lublow