Bauverein: Kommt ein Prozess?

Kaltenkirchen

Nächster Akt im Bauverein Kaltenkirchen: Nach den turbulenten vergangenen Wochen, in denen letztendlich der komplette Aufsichtsrat des Bauvereins zurückgetreten war, hat nun der verbliebene Vorstand Christian Schwalger in Abstimmung mit der Mitgliederinitiative der Genossenschaft und dem Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen zur außerordentlichen Mitgliederversammlung am Donnerstag, 26. März, ab 19 Uhr in die Marschweghalle (Marschweg 18) eingeladen.

Wird die Kündigung zurückgenommen?

Die Tagesordnung hat es in sich. Das geschasste Vorstandsmitglied Martina Bennert wird Stellung nehmen zu ihrer vorläufigen Abberufung durch den mittlerweile zurückgetretenen Aufsichtsrat. Zudem soll ein Meinungsbild eingeholt werden über "die weitere Tätigkeit des Vorstandsmitgliedes Martina Bennert für den Bauverein Kaltenkirchen und die Rücknahme der Kündigung", wie es in der Tagesordnung heißt.

Schadensersatzansprüche geltend machen?

Des weiteren - so steht es in der Einladung an die Bauvereins-Mitglieder - geht es darum, dass geprüft werden soll, ob Schadensersatzansprüche gegen den ehemaligen Aufsichtsrat in Personen von Johann Fuhlendorf, Bernd Logemann, Klaus Fock, Dr. Peter Gramsch, Carsten Heidtmann, Frank Mißling, Hans-Otto Pöhls und Christian Tesdorff "aufgrund von Pflichtverletzungen aus ihrer Tätigkeit und gegebenenfalls ein Prozess vor dem zuständigen Gericht" in Gang gesetzt werden soll. Zudem sollen von den Mitgliedern zwei Bevollmächtigte gewählt werden, die die Genossenschaft in einem Prozess vertreten.

Neuer Aufsichtsrat soll gewählt werden

Auf der Versammlung soll ein neuer Aufsichtsrat gewählt werden. Zutritt zur Mitgliederversammlung haben ausdrücklich nur eingetragene Mitglieder des Bauvereins nach vorheriger Anmeldung.

Der Aufsichtsrat hatte Vorstandsmitglied Martina Bennert freigestellt, weil sie sich geweigert haben soll, dem Wunsch des Aufsichtsrates zu folgen und für 3,5 Millionen Euro das Grundstück der Henstedt-Ulzburger Gärtnerei Bade zu kaufen. Dort sollten Wohnungen und Geschäfte entstehen. Bennert hielt den Preis für zu hoch, das Geschäft für das Unternehmen für zu risikoreich und stützte sich dabei auf ein Gutachten.

Nach der Freistellung von Bennert wurde die Kritik am Aufsichtsrat mit seinem Vorsitzenden Johann Fuhlendorf immer größer. Ende Februar hatte der Bauverein Kaltenkirchen zu einer Info-Veranstaltung geladen - und über 400 Mitglieder waren erschienen und äußerten sich zum Teil recht deutlich. Der Aufsichtsrat trat daraufhin geschlossen zurück.

