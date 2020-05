Ausverkaufte Premiere im Autokino

Bad Segeberg

Schon eine Stunde vor Filmbeginn rollen die ersten Fahrzeuge auf den Parkplatz von Möbel Kraft am Bahnübergang an der Hamburger Straße in Bad Segeberg. Da Tickets vorher online erworben werden müssen, wissen die Veranstalter schon: "Heute Abend sind wir ausverkauft."

Andrang im Autokino

Mit dem Handy werden die Tickets gelöst, viele haben bereits von zu Hause aus Snacks geordert. Popcorn, Softgetränke, Nachos - Frank Häfner, Chef des noch geschlossenen Kinos Cineplanet 5, legt ständig neue Ware nach. Die Familie Häfner hat sich um das Filmprogramm gekümmert, das bis zum 14. Juni täglich gezeigt wird.

Bald staut es sich am Eingang, eine zweite Reihe muss zeitweise eingerichtet werden, damit die Autokino-Kolonne nicht auf der Hauptstraße steht.

Geburtstagsausflug ins Autokino

Vanessa Jipp und Mitfahrer Henrik Gehrt gehören zu den ersten, die auf dem Parkplatz eingewiesen werden und bereit sind für einen entspannten Kinoabend im Auto. Sie kommen aus Lübeck. "Ich habe das gelesen und spontan gebucht", erzählt Vanessa Jipp - es ist ein Geburtstagsgeschenk für ihren Freund. Der weiß noch gar nicht, was auf der großen LED-Wand gleich laufen wird.

Für viele, gerade jüngere im Publikum ist es eine Premiere im Autokino. "Wir sind wegen Corona hier", sagt Luka Zloch aus Bornhöved. Mal was anderes gucken, als TV zu Hause. "Wir wollten uns nicht mehr verbieten lassen ins Kino zu gehen." Nostalgie des Autokinos erleben ist da eher ein Nebeneffekt.

Anreise aus Cuxhaven für das Autokino

Ein echter Autokino-Profi ist dagegen schon Britta Hasselbusch, die mit ihrer Tochter Laura im Wagen vor der Leinwand sitzt. Sie sind am Vortag aus Cuxhaven in Bad Segeberg angekommen. "Wegen des Autokinos", sagt Britta Hasselbusch. Zuvor war sie bereits im Autokino in der Heimat, auch eine Autodisco hat sie schon mitgemacht. "Das macht richtig Spaß."

Dann habe sie vom Autokuki in Bad Segebeg gelesen. "Wir sind zu den Karl-May-Spielen schon häufiger hier gewesen. Das fällt zwar aus, aber die Gegend ist schön, deshalb haben wir das verbunden", erzählt sie. Eine ganze Reihe von Programmpunkten würde sie interessieren. Die Schlagermove-Disco am 5. Juni etwa.

Pommes und Cocktails auf Bestellung

Im hinteren Bereich des Parkplatzes ist ein Gastrobereich mit Biergarten eingerichtet. Es bildet sich eine kleine Schlange. Auch Carsten Althoff und Sohn Joris stehen an für frische Pommes für den Kinoabend. Zu viert sind sie im Auto. "Das könnte etwas eng werden, aber es ist mal etwas anderes."

Gastronom Paul Griese hat viel zu tun. Er hängt am Handy. Die Bestellungen laufen per WhatsApp-Nachricht ein. Die Nummer wird über die Leinwand in der Wartezeit eingeblendet. Außerdem hat jedes Auto einen Flyer am Eingang erhalten.

"Wir kommen kaum hinterher", sagt Griese, während er die Bestellungen an sein Team durchgibt. Die Besteller müssen die Reihe und ihr Autokennzeichen durchgeben, dann gehen die Servicekräfte los - zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Es hakt noch ein bisschen im Ablauf und beim Suchen der Fahrzeuge - nicht immer wird die korrekte Reihe genannt.

Der Ton kommt aus dem Autoradio

Es geht auf 20 Uhr zu. Im Auto von Patrick Nock aus Hamburg ist schon die richtige Frequenz eingestellt, auf der gleich der Ton zu hören sein wird. UKW-Frequenz 94,3. "Man freut sich über jede Aktivität, die man derzeit machen kann", begründet er den Ausflug ins Autokino in Bad Segeberg.

"Die Leute sind hungrig nach Events", hat auch Mitinitiatorin Marlis Stagat, Vorsitzende von "Wir für Segeberg" bemerkt. Es gebe viel Dankbarkeit von den Besuchern für die Organisation.

Filme gut gebucht, bei Konzerten hakt es noch

Die Kino-Veranstaltungen seien schon sehr gut gebucht. Auch die Disco und das Karl-May-Event am Montag, 1. Juni. "Bei den Konzerten könnten wir noch einige Buchungen brauchen", sagt Stagat. Es gehe auch darum, Kultur zu zeigen und stattfinden zu lassen.

So tritt am Sonnabend, 30. Mai, 18 Uhr die Sängerin Fidi Steinbeck auf. Die Sängerin hatte 2019 bei der Talentshow " The Voice of Germany" den dritten Platz belegt. Sie wird live auf der Bühne stehen, Kameras übertragen den Auftritt dann zusätzlich auf die zehn mal sechs Meter große LED-Wand.

Vom Erfolg hängt eine mögliche Verlängerung ab

Es wurden im Vorfeld zwar in Rekordzeit Spenden von Sponsoren eingesammelt, um das Autokuki binnen zwei Wochen zu verwirklichen, aber der Erfolg hänge von den Buchungen der anderen Veranstaltungen ab, sagt Marlis Stagat. Nur wenn es sich rechnet, könne am Ende eventuell auch über eine Verlängerung der Aktion nachgedacht werden.

"Wir haften mit unserem Privatvermögen", sagt Stagat. Wir, das ist die "Arge Autokuki" aus Ann-Christin Knuth (Strategie2), Ute Häfner (Cineplanet5), Paul Griese und Thomas Beth von der Veranstaltungsfirma European.

Als der Film schon läuft im vollen Autokino, steht Beth am Rand. "Ich bin noch etwas angespannt, ob die Technik läuft. Doch es scheint alles zu funktionieren."

Durch die geöffneten Fensterscheiben der Autos ist Gelächter zu hören. Die Komödie scheint zu gefallen.

Das weitere Programm

Tickets und das weitere Programm sind im Internet zu finden auf www.autokuki.de. Vor Ort können keine Karten spontan erworben werden.

