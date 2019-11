„Bei Bauarbeiten für die Verlegung einer Stromleitung wurde in der Straße Am Landratspark ein Abwasserkanal in der Einmündung zur Gorch-Fock-Straße derart stark beschädigt, dass dieser zusammengebrochen ist“, teilt Wahlstedts Bürgermeister Matthias Bonse in seiner Eigenschaft als Vorsteher des Zweckverbandes Mittelzentrum mit. Es sei notwendig, dass der betroffene Abwasserkanal umgehend repariert wird.

Umleitung über B206, Burgfeld- und Theodor-Storm-Straße

„Aufgrund der ungünstigen Lage der Baustelle im Verkehrsraum muss die Straße Am Landratspark ab Unterführung B206 bis zur Einmündung Gorch-Fock-Straße voll gesperrt werden“, sagt Bonse. „Da sich der Schaden in großer Tiefe befindet und die baulichen Gegebenheiten schwierig sind, ist ungewiss, wie lange die Instandsetzung dauern wird.“ Die Umleitung erfolge über B206, Burgfeldstraße und Theodor-Storm-Straße. Die Bauarbeiten werden von der Firma Plath-Bau GmbH aus Klein Rönnau ausgeführt.