Sanierung der B206 und A21: Bad Segeberg droht Verkehrschaos

Die letzte tiefgehende Fahrbahnsanierung der B206 liegen schon lange zurück: In Bad Segeberg war es 1994, und im Bereich Rotenhahn Anfang der 1970er Jahre.

Fast 30000 Kfz pro Tag

Täglich fahren bis zu 29800 Kraftfahrzeuge auf der B206 (Stand 2015), darunter über zehn Prozent Lkw.

Die hohe Belastung durch den Schwerlastverkehr, Wetter und Materialermüdung führte zu „diversen Arten von Schadensbildern“, teilte der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr ( LBV) mit. Er spricht von Ausmagerungen, Netzrissen, Längsrissen, Ausbrüchen, Spurrinnen, Polierungen und Ausbesserungsstellen.

Risse führen zu Frostaufbrüchen

„Vor allem die Risse sind relevant, die zu Frostaufbrüchen führen können.“ Deshalb habe der LBV die kritischen Stellen durch die Autobahn- und Straßenmeisterei Bad Segeberg auch schon „behandeln“ lassen.

Eine Lösung hätte eine fast parallel verlaufende A20 sein können. Sie hätte Durchgangsverkehr aufnehmen und die B206 entlasten können, ist aber bislang noch nicht gebaut. Die A20 endet bislang von Lübeck kommend östlich Bad Segebergs. Sie mündet dort in die B206.

Zwischen Bahnhof und Levo-Park innerhalb Bad Segebergs ist die Bundesstraße vierspurig ausgebaut, im Bereich Rotenhahn zweispurig.

Sanierung für 2022 geplant, aber...

Der LBV hatte für die B206 eine Erhaltungsbedarfsprognose erstellt. Demnach müsste die B206 in und bei Bad Segeberg 2022 saniert werden. 2020 werde diese Vorhersage nochmal überprüft, sagt der LBV.

Der Landesbetrieb rechnet im Abschnitt in Bad Segeberg mit Kosten von 2,5 bis 3 Millionen Euro. Gebaut würde über mehrere Wochen. Eine Vollsperrung müsse es nicht geben, sagt der LBV.

Dass Autos sich an den Baustellenabschnitten nur vorbeischlängeln, hält der LBV aber auch für unwahrscheinlich. Es gebe dort sehr viel Verkehr, und seit Ende 2018 neue Anforderungen an den Arbeitsschutz der Bauarbeiter. Mit anderen Worten: Es muss teilweise umgeleitet werden.

Noch keine Umleitungsstrecke

Offen ist bislang nur, über welche anderen Straßen. Der LBV formuliert dies so: „Das führt zu hohen Herausforderungen bei der verkehrlichen Umsetzung der Maßnahme.“

Auf jeden Fall werde mit Kreis, Verkehrsbehörde und Stadt gesprochen werden. Eine Umleitung durch die Südstadt über Wohngebiete mit Theodor-Storm-Straße und Burgfeldstraße scheidet für den LBV jedenfalls aus. Denn: „Umgeleitet wird grundsätzlich über geeignete klassifizierte Straßen wie Autobahnen, Bundesstraßen, Landesstraßen und Kreisstraßen.“

Nicht durch Wohngebiet

Der Durchgangsverkehr soll auf jeden Fall „großräumlich umgeleitet“ werden. Die A21 wird allerdings frühestens ab 2024 eine Alternative. „Wegen der Fahrbahnerneuerung dort in den kommenden vier Jahren durch die Autobahn GmbH des Bundes wird die A21 zwischen Bad Segeberg-Süd und Bad Oldesloe-Süd nicht als Umleitungsstrecke zur Verfügung stehen“, sagt der LBV.

So lange müsste die B206 in Bad Segeberg also durch Flickwerk am Leben erhalten werden. Der LBV will den Zustand der Straße laufend beobachten, und notfalls „in verkehrsschwächeren Zeiten“ ausbessern. Im äußersten Fall müsste „auf veränderte Dringlichkeiten“ schnell reagiert werden.

Einfacher ist es bei der B206 in Rotenhahn

Einfacher gestaltet sich der Sanierungsabschnitt der B206 vom Levo-Park im Westen Bad Segebergs bis zur K47 in Rotenhahn. 2022 oder 2023 wird dort für geschätzt 3,6 Millionen Euro unter Vollsperrung grundsaniert. Wo umgeleitet werden wird, steht noch nicht fest, teilte der LBV mit. Ebenso nicht, wie ein Gewerbebetrieb an dieser Strecke erreichbar bleibt.

Eine weitere Baustelle ist die Brücke der B432 in Bad Segeberg bei Möbel Kraft über die B206. Der Belag wird erneuert, voraussichtlich 2021. Das soll rund 350000 Euro kosten.

