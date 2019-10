Seit 99 Jahren gibt es in Bad Bramstedt das Bekleidungsgeschäft Seller. Am Sonnabend schließt es für immer und damit ein weiteres Traditionsgeschäft. Doch die Inhaber Ute und Peter Strickstrock freuen sich auf den Ruhestand. Was aus dem Haus wird, ist unklar. Der Laden wird zunächst leer stehen.