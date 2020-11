„Ein bisschen mehr nach links, ja so ist gut“ – gestern stellten die Bauhofleute auf dem Bleeck die große Weihnachtstanne auf. Die Weihnachtsmarktinitiative platzierte unterdessen 140 kleine Bäume. Wenn am Freitag die Lichter angehen, soll es in Bad Bramstedt weihnachtlicher als je zuvor werden.