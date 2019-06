Bad Bramstedt

Der Messtrupp hatte sich in er Straße Unter der Lieth, westlich des Liethbergs, von 14.40 Uhr bis 20 Uhr postiert. Die Straße, in der Tempo 30 gilt, wird gerne als Schleichweg genutzt, um die Ampeln an der Kirchenkreuzung zu umfahren. Wer sie in Richtung Liethberg befährt, kommt züigig voran, da keine parkenden Autos im Weg sind. Die sind nur in der Gegenrichtung ein Hindernis, was sich auch im Ergebnis der Messung widerspiegelt.

16,6 Prozent waren zu schnell

Gemessen wurden 543 Autos, von denen 382 in Richtung Liethberg fuhren. 70 von diesen waren zu schnell. Die Gegenrichtung befuhren 161 Autos, von denen 20 zu schnell waren. Zwei Pkw-Lenker waren sogar doppelt so schnell wie erlaubt. Dafür wird ein Bußgeld und ein Eintrag in der Verkehrssünderdatei in Flensburg fällig. Insgesamt überschritten 16,6 Prozent der Autofahrer die vorgeschriebenen 30km/h.

Die Polizeidirektion sprach von einer überdurchschnittlichen Quote von Tempoüberschreitungen. Sie kündigte an, die Kontrolle in nächster Zeit zu wiederholen.