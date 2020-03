190 neue Kitaplätze fehlen

Bad Bramstedt

Die Bedarfszahlen werden mithilfe einer landesweit eingesetzten Software ermittelt, die aber offenbar ihrer Aufgabe nicht gerecht wird. „Wir mussten alle Eltern anrufen, um festzustellen, ob sie ihre Kinder in mehreren Kitas angemeldet haben“, berichtete Bürgeramtsleiter Jörg Kamensky im städtischen Sozialausschuss. Nun liegen halbwegs gesicherte Zahlen vor, die allerdings deutlich niedriger sind als die von der Software ermittelten, gleichwohl die Stadt aber vor erhebliche Probleme stellen. 56 Kinder können nach der Sommerpause 2020 nicht in die vorhandenen Kitas aufgenommen werden.

Kita Sommerland ausbauen

Für sie gilt es nun eine Lösung zu finden. Reserven gibt es noch unterm Dach der Kita Sommerland in der Altonaer Straße. Das Dach der 2016 gebauten Tagesstätte wurde von vornherein mit einem ausbaufähigen Dach konzipiert. Jedoch führt keine Treppe nach oben. Der Ausbau müsste während des laufenden Betriebes erfolgen. Ein weiteres Problem. Die Kita hat nur eine kleine Außenspielfläche. Zweite Lösung: Ein Anbau an der Kita Rappelkiste. „Hier wäre noch Platz für einen Gruppen- und einen Bewegungsraum“, weiß Kamensky. Eventuell müsse auch beide Lösungen verwirklicht werden.

30 Kinder in Containern betreut

Das Versorgungsproblem wäre damit aber nur für eine kurze Zeit gelöst. Das Baugebiet südlich der Bimöhler Straße soll noch bis an die Bundesstraße 206 wachsen. 120 Wohneinheiten können hier nach Schätzung der Stadtverwaltung entstehen. Weitere 140 Wohneinheiten sollen in den nächsten Jahren durch Lückenbebauung ermöglicht werden, um der Wohnungsnot zu begegnen. Kamensky hat daraus einen zusätzlichen Bedarf an 160 Kita-Plätzen errechnet. Dazu kommen dann noch einmal 30 Krippenkinder, die zurzeit in Containern in der Holsatenallee betreut werden. Sie hätten eigentlich längst wieder abgebaut werden sollen. Kamensky hofft auf ein Entgegenkommen der Kirchengemeinde als Betreiber dieser Kita, die Container noch bis Ende 2022 stehen lassen zu dürfen. Die Kirche will nun mit den Nachbarn sprechen, denn sie steht bei denen im Wort, dass die Behelfsgebäude bald wieder verschwinden.

110 Kinder in einer Kita

Einschließlich der Container-Krippe fehlen zusammengerechnet 190 Plätze. Der Sozialausschuss beschloss deshalb die Kita Moorstücken im Neubaugebiet südlich der Bimöhler Straße deutlich größer zu bauen, als geplant. Sie soll nun 110 Kinder aufnehmen, 50 Krippen- und 60 Elementarkinder. Das reicht aber immer noch nicht, um den prognostizierten Bedarf zu decken. Bürgermeisterin Jeske wollte deshalb gleich eine zweite baugleiche Kita nördlich der Jürgen-Fuhlendorf-Schule auf einem städtischen Grundstück errichten. „Wir müssen dann nur einmal europaweit ausschreiben und nur einen Architekten beauftragen, das spart Zeit und Geld“, argumentierte sie. Die Kommunalpolitiker folgten ihr nicht. Dort lebten keine Familien mit Kindern, die Stadt schaffe sich neue Verkehrsprobleme und es würden Überkapazitäten geschaffen, hieß es von allen Fraktionen. Nun soll bis zu den Sommerferien überlegt werden, wo eine weitere, dann allerdings kleinere Kita gebaut werden kann.

Bad Bramstedt gerät an die Grenzen

Auf längere Zeit betrachtet, dürfte der Bedarf nach Kita-Plätzen wieder abnehmen. Mit der letzten Erschließung an der Bimöhler Straße und einer Lückenbebauung wird die Stadt an die 16.000 Einwohner zählen, zurzeit sind es gut 15.000. Mehr lässt der Flächennutzungsplan der Stadt nicht zu. Er soll zwar in nächster Zeit neu erarbeitet werden, aber größere Flächen für Bauland dürften nur noch schwer zu finden sein.

