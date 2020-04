Ärger über illegale Müllentsorgungen

Bad Bramstedt

Am Königsweg in Bad Bramstedt haben Unbekannte neben den Recyclingcontainern ein Sofa, Stühle und anderen Unrat abgestellt. Auch an anderen Containerplätzen in der Stadt türmen sich die Müllberge: volle Müllsäcke, Kartons, alte Elektrogeräte.

Im Mönkloher Hasselbusch weht bereits Flatterband der Polizei um eine Müllansammlung. Auf den ersten Blick könnte sie aus einem Imbiss stammen. Aber es liegen auch Amazon-Kartons im Haufen, mit verräterischen Adressen. Die Umweltspezialisten der Polizeidirektion Bad Segeberg haben sich des Falles angenommen.

Der Steuerzahler trägt die Kosten

Für die Beseitigung des Mönkloher Unrats ist nun das Amt Bad Bramstedt-Land zuständig, wenn sich der Umweltsünder nicht findet. Den Müll an den Recyclingcontainern muss der Wege-Zweckverband beseitigen. Er hat die Plätze von der Stadt gepachtet und muss dort auch für Ordnung sorgen. Die Kosten bleiben am Ende beim Steuer- oder Gebührenzahler hängen.

