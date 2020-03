Dank des Coronavirus herrscht am Gymnasium in Bad Bramstedt am Montagmorgen gähnende Leere. Auf der faulen Haut liegen, ist aber nicht. Via IServ stellen die Lehrer Aufgaben in eine Cloud. "Bei uns war das schon vor Corona Praxis", sagt Direktor Holger Oertel, "wir sind vorbereitet."