Amtsverwaltung wird 200.000 Euro teurer

„Wir stehen jetzt kurz vor der Baugenehmigung“, berichtete die Bad Bramstedter Architektin. Das Bauvorhaben an der König-Christina-Straße in Bad Bramstedt wird in drei Abschnitten realisiert. Zunächst wird der Parkplatz auf der heutigen Wiese hinter dem Amtsgebäude angelegt, denn die bestehenden Stellplätze müssen dem neuen Anbau weichen. Ebenfalls sollen auf den Flächen am Lohstücker Weg Nebengebäude und Fahrradstellplätze untergebracht werden. Die Ausschreibung für die Tiefbauarbeiten ist bereits veröffentlicht. Der neue Parkplatz soll bis Ende Oktober fertiggestellt sein. Danach werden die Arbeiten für die weiteren Bauabschnitte ausgeschrieben.

Der zweite Abschnitt wird der Erweiterungsbau sein. Mit dem Baubeginn rechnet Angela Schnack frühestens zum Jahreswechsel. Zuletzt erfolgen Renovierungs- und Modernisierungsarbeiten in dem vor 20 Jahren errichteten Altbau.

4,8 Millionen Euro Gesamtkosten

Nach der Schätzung vom Herbst des vergangenen Jahres sollte das komplette Projekt gut 4,6 Millionen Euro kosten, nun werden es wohl 4,8 Millionen Euro werden. Schnack stellte im Ausschuss einige der Posten vor, die zu den Mehrkosten führen werden. So wird unter anderem der neue Parkplatz teurer als ursprünglich kalkuliert. Erforderlich werden anstelle von 43 nun 45 Pkw- sowie 21 Fahrradstellplätze. Auch die Nebengebäude, zum Beispiel für die Dienstfahrzeuge, werden wohl teurer als geplant.

Hoher Grundwasserspiegel

Zudem muss das Oberflächenwasser auf der gesamten Fläche an die öffentliche Entwässerung angeschlossen werden, versickern lassen wie bisher ist dann nicht mehr möglich. Der Baugrund für den Erweiterungsbau wird 30.000 Euro teurer als ursprünglich geplant. Denn die gesamte Sohle müsse druckwassergedichtet werden, so die Architektin. Die Sohle soll 50 Zentimeter dick werden. Der Ursprungsplan sah eine Dicke von 30 Zentimetern vor. Erforderlich wird die stärkere Sohle wegen einer vorhandenen Torflinse und des hohen Grundwasserstandes, wie Bodenuntersuchungen ergeben hatten.

Der Anbau wird etwa 750 Quadratmeter auf zwei Stockwerken zusätzlichen Platz zu den vorhandenen 1200 Quadratmetern im bisherigen Verwaltungsgebäude bieten. Die Fertigstellung des kompletten Vorhabens wird voraussichtlich Anfang 2022 sein.

