Am Freitag feierte ein besonderer Wohnkomplex an der Schulstraße in Henstedt-Ulzbrg Richtfest: Investor Michael Demandt aus Rendsburg errichtet zwei Gebäude mit insgesamt 27 öfdfentlich geförderten Mietwohnungen, acht frei finanzierten Mietwohnungen plus Tagespflege, Sozialstation und Demenzstation.